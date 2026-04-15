Deutscher gewann nach Tod mehr als 700.000 Euro

Zu Lebzeiten spielte ein Mann aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz gerne und regelmäßig Lotto. Das Glück ereilte ihn aber erst nach seinem Tod. Im März knackte nämlich ein Tipp aus der Vergangenheit den Eurojackpot und bescherte dem Verstorbenen einen Gewinn in der Höhe von mehr als 700.000 Euro.