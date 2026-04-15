Lotto-Abo lief noch
Deutscher gewann nach Tod mehr als 700.000 Euro
Zu Lebzeiten spielte ein Mann aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz gerne und regelmäßig Lotto. Das Glück ereilte ihn aber erst nach seinem Tod. Im März knackte nämlich ein Tipp aus der Vergangenheit den Eurojackpot und bescherte dem Verstorbenen einen Gewinn in der Höhe von mehr als 700.000 Euro.
Möglich wurde der ungewöhnliche Fall im Westerwaldkreis durch ein laufendes Spiel-Abo, wie der Anbieter Lotto24 aufdeckte. Demnach hatte der Mann zu Lebzeiten einen entsprechenden Tipp abgegeben, der auch nach seinem Tod gültig blieb. Der Gewinn fiel in den Zeitraum, in dem das Abonnement noch aktiv war.
Rechtslage ist eindeutig
Nach Angaben des Unternehmens ist die Rechtslage eindeutig: Der Gewinn wird Teil des Nachlasses und geht an die Erben über. Inzwischen sei die Prüfung abgeschlossen, sodass die Summe an die Witwe ausgezahlt werde.
Beim Eurojackpot tippen Spieler fünf Zahlen aus 50 sowie zwei Eurozahlen. Die Lotterie wird in mehreren europäischen Ländern gespielt, die Ziehung findet zweimal wöchentlich statt.
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