„Aufputzt is’“

Seidl und (Star)-Ensemble feierten riesen Erfolg

Adabei Österreich
28.01.2026 09:38
Produzent Gebhardt mit Neuhauser und Gery Seidl.
Produzent Gebhardt mit Neuhauser und Gery Seidl.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Dass die Weihnachts-Komödie „Aufputzt is’“ ein voller Erfolg wird, das hat sich bereits beim Kinostart im November gezeigt. Doch dass der Film auf der ewigen Bestenliste landen würde, damit hat wohl anfangs niemand gerechnet – und das musste natürlich gebührend gefeiert werden. 

Es klingt fast wie ein (Weihnachts-)Märchen, ist es aber nicht: Denn Kabarettist und Schauspieler Gery Seidl ist mit seinem Lacherfolg „Aufputzt is’“ ein echter Coup gelungen. Auf den galt es am Dienstag im Wiener 25-Hours-Hotel anzustoßen.

Luftsprünge sah man da auch bei Produzent Florian Gebhardt. Eigentlich klar, denn der Streifen lockte knapp eine halbe Million Menschen in die heimischen Kinos. Konkret überholte man echte Evergreens wie „Müllers Büro“ und „Poppitz“ mit aktuell mehr als 445.000 Kinobesuchern und liegt somit auf Platz 2 der ewigen Bestenliste. In Feierlaune waren deshalb auch Adele Neuhauser, Marlene Morreis und Fifi Pissecker.

Regisseurin Claudia Jüptner- Jonstorff mit Pissecker und Morreis.
Regisseurin Claudia Jüptner- Jonstorff mit Pissecker und Morreis.(Bild: Alexander Tuma)

PS: Auf Platz 1 firmiert „Hinterholz 8“ von Roland Düringer aus dem Jahr 1998 mit sagenhaften 617.597 Kinozuschauern. In Zeiten von Streamingplattformen ein Kino-Rekord für die Ewigkeit? Mitunter, aber Seidl & Co. sind verdammt nahe dran.

