Seidl und (Star)-Ensemble feierten riesen Erfolg

Luftsprünge sah man da auch bei Produzent Florian Gebhardt. Eigentlich klar, denn der Streifen lockte knapp eine halbe Million Menschen in die heimischen Kinos. Konkret überholte man echte Evergreens wie „Müllers Büro“ und „Poppitz“ mit aktuell mehr als 445.000 Kinobesuchern und liegt somit auf Platz 2 der ewigen Bestenliste. In Feierlaune waren deshalb auch Adele Neuhauser, Marlene Morreis und Fifi Pissecker.