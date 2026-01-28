ÖSV-Adler springt auf einer Olympiaschanze

Im norwegischen Lillehammer, wo 1994 auf dem Lysgårdsbakken die Skisprungbewerbe bei den Olympischen Winterspielen ausgetragen wurden, wird am Samstag und am Sonntag gesprungen. Die Schanze sollte Bachlinger liegen. Bei seinen letzten beiden Auftritten im Conti-Cup im Februar 2025 holte er sich dort einen 4. und einen 8. Platz. „Ich brauche mehr Lockerheit in meinen Sprüngen“, weiß der der Juniorenweltmeister von Lahti 2021, der im Sommer beim Grand-Prix als Gesamtdritter überzeugt hatte, im Winter aber noch seine Topform sucht und zuletzt hart an seiner Hocke und am Absprung gearbeitet hatte.