Niklas Bachlinger in Peking Opfer von Windlotterie

Schwierigkeiten Kante zu treffen

Dabei hatte der Bregenzerwälder vor allem im ersten Durchgang aber erneut kein Glück in der chinesischen Windlotterie. Da wurden ihm bei seinem 120,5 Meter-Satz doch gleich 20,4 Wind-Punkte, wodurch es nur zu Halbzeitrang 19 reichte. „Windmäßig waren die hohen Abzugspunkte im 1. Durchgang nicht gerechtfertigt“, ärgerte sich Bachlinger, der sich im Finale nochmals steigern konnte, bei 126 Metern landete und sich damit noch um fünf Positionen nach vorn schob. „Im Zweiten hätte es schon gepasst, aber ich war hinter dem Ski und hatte dann einfach keine Chance mehr auf Weite zu kommen. Ich hatte Schwierigkeiten, die Absprungkante zu treffen.“