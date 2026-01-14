Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

14. auf Olympiaschanze

Niklas Bachlinger in Peking Opfer von Windlotterie

Vorarlberg
14.01.2026 08:38
Niklas Bachlinger sprang erneut in die Top-15.
Niklas Bachlinger sprang erneut in die Top-15.(Bild: GEPA)

Zum Abschluss der Conticup-Asien-Tournee landete Ländle-Adler Niklas Bachlinger beim zweiten Springen auf der Olympiaschanze von Peking auf Rang 14. Die Bilanz des 24-Jährigen fiel nach den vier Wettkämpfen in nur fünf Tagen gemischt aus.

0 Kommentare

Nachdem der Doppeljuniorenweltmeister von 2021 im japanischen Sapporo als Zweiter sensationell in die asiatische Conticup-Tournee gestartet war, reicht es im zweiten – von Wind geprägten und nach dem ersten Durchgang abgebrochenen – Springen nur zu Rang 16. Von Japan ging es weiter nach China, wo auf der Olympiaschanze von 2022 zwei weitere Springen anstanden. Nach einem soliden siebten Rang am Dienstag landete der Schoppernauer am Mittwoch auf Platz 14.

Schwierigkeiten Kante zu treffen
Dabei hatte der Bregenzerwälder vor allem im ersten Durchgang aber erneut kein Glück in der chinesischen Windlotterie. Da wurden ihm bei seinem 120,5 Meter-Satz doch gleich 20,4 Wind-Punkte, wodurch es nur zu Halbzeitrang 19 reichte.   „Windmäßig waren die hohen Abzugspunkte im 1. Durchgang nicht gerechtfertigt“, ärgerte sich Bachlinger, der sich im Finale nochmals steigern konnte, bei 126 Metern landete und sich damit noch um fünf Positionen nach vorn schob. „Im Zweiten hätte es schon gepasst, aber ich war hinter dem Ski und hatte dann einfach keine Chance mehr auf Weite zu kommen. Ich hatte Schwierigkeiten, die Absprungkante zu treffen.“

Lesen Sie auch:
Niklas Bachlinger ist derzeit in China unterwegs.
Beim Conti-Cup
Stabiler Auftakt von Niklas Bachlinger in China
13.01.2026
Kampf um Quotenplatz
Fragwürdiger Sonntag abgehakt – jetzt wartet China
13.01.2026

Fehlendes Krafttraining spürbar
Generell spürt der Ländle-Adler die Strapazen der letzten zwei Wochen. Nachdem er zum Jahreswechsel noch krank im Bett gelegen hatte, war er kurzfristig zu seinem Vierschanzentournee-Debüt gekommen, gleich danach ging es nach Asien. „Ich merke, dass ich müde und nicht spritzig bin, was wohl auf das fehlende Krafttraining in den vergangenen zwei Wochen zurückzuführen ist.“

85 Punkte hinter Clemens Aigner
In Summe fiel sein Resümee der Asien-Tour gemischt aus: „Nach den Dezember-Wochenenden im Conticup, darf ich über einen 14. Platz nicht jammern, dennoch bin ich nicht ganz zufrieden.“ In der Wertung um einen Quotenstartplatz für den Weltcup liegt Bachlinger als zweitbester Österreicher 85 Punkte hinter Clemens Aigner – am Mittwoch Zweiter in Peking – was bei den nächsten Conticups in Eisenerz  am 24. und 25. Januar wohl nur mehr schwer aufzuholen sein wird.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
366.648 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
163.536 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.656 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
14. auf Olympiaschanze
Niklas Bachlinger in Peking Opfer von Windlotterie
Sturzbetrunken
Führerscheinneuling verursachte Verkehrsunfall
Am WM-Hang von 2027
Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
Gewerbsmäßiger Betrug
Hunderte Handys geordert und weiterverkauft
Beim Conti-Cup
Stabiler Auftakt von Niklas Bachlinger in China
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf