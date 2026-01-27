Vorteilswelt
Über 200.000 Euro

Mann (61) überwies geborgtes Geld an Betrüger

Oberösterreich
27.01.2026 15:48
Das Opfer wurde per WhatsApp kontaktiert. (Symbolfoto)
Das Opfer wurde per WhatsApp kontaktiert. (Symbolfoto)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Aussicht auf das ganz große Geld ließ einen 61-Jährigen aus Grieskirchen auf Betrüger hereinfallen. Mehr als 200.000 Euro überwies der Mann in einer fingierten App an die Täter. Er überzog sein eigenes Konto und borgte sich sogar Geld von einem Freund aus. 

Der Mann wurde im Oktober des Vorjahres über eine Internetrecherche auf die Anlagemöglichkeit bei einer Firma aufmerksam. Mitte Jänner meldete sich dann eine unbekannte Frau via Whatsapp und verleitete ihn mithilfe einer fingierten App zu mehreren Überweisungen.

Konto überzogen
Um diese tätigen zu können, lieh sich das Opfer Geld von einem Freund und überzog auch sein eigenes Bankkonto. Erst als er sich den angeblichen Gewinn auszahlen lassen wollte und dafür eine Provision von 150.000 Euro  vorgeschrieben wurde, dämmerte es dem Mann, dass er Opfer eines Betruges geworden war. Die Provision bezahlte er nicht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Geld wird er wohl nie wieder sehen.

Lesen Sie auch:
Die Täter verunsichern ihre Opfer und bieten dann Hilfe an
FinanzOnline-Fake
Online-Betrüger prellten Linzerin um 580.000 Euro
03.11.2025
Senioren als Opfer:
Betrüger zweigte vom Konto 100.000 Euro ab
10.01.2026

Das rät die Polizei

  • Bleiben Sie misstrauisch – glauben Sie nicht alles, was es im Internet zu Sehen, Hören und Lesen gibt.
  • Sprechen Sie das Thema und die Problematik im Familienkreis, bei Bekannten und Freunden an – warnen und schützen wir uns gegenseitig.
  • Lassen Sie sich nicht von den versprochenen Vermögenszuwächsen in Versuchung führen.
  • Holen Sie sich zumindest eine zweite Meinung ein – und zwar persönlich.
  • Halten Sie Rücksprache mit der Finanzmarktaufsicht: www.fma.gv.at
  • Im Schadensfalle kontaktieren sie unverzüglich ihr Bankinstitut und erstatten Sie danach die Anzeige bei der Polizei.
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf