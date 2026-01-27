Mann (61) überwies geborgtes Geld an Betrüger

Die Aussicht auf das ganz große Geld ließ einen 61-Jährigen aus Grieskirchen auf Betrüger hereinfallen. Mehr als 200.000 Euro überwies der Mann in einer fingierten App an die Täter. Er überzog sein eigenes Konto und borgte sich sogar Geld von einem Freund aus.
Der Mann wurde im Oktober des Vorjahres über eine Internetrecherche auf die Anlagemöglichkeit bei einer Firma aufmerksam. Mitte Jänner meldete sich dann eine unbekannte Frau via Whatsapp und verleitete ihn mithilfe einer fingierten App zu mehreren Überweisungen.
Konto überzogen
Um diese tätigen zu können, lieh sich das Opfer Geld von einem Freund und überzog auch sein eigenes Bankkonto. Erst als er sich den angeblichen Gewinn auszahlen lassen wollte und dafür eine Provision von 150.000 Euro vorgeschrieben wurde, dämmerte es dem Mann, dass er Opfer eines Betruges geworden war. Die Provision bezahlte er nicht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Geld wird er wohl nie wieder sehen.
Das rät die Polizei
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.