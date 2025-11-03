Online-Betrüger prellten Linzerin um 580.000 Euro

Täter täuschen Hilfe vor

Die Folge war, dass die Linzerin noch am selben Abend einen Anruf erhielt. „Ihr wurde erklärt, dass es Probleme bei ihrem FinanzOnline-Account gäbe, die vermutlich durch ein betrügerisches SMS, das versehentlich geöffnet wurde, verursacht worden seien. Man werde ihr aber helfen, brauche dazu allerdings den Fernzugriff auf ihren Computer“, erklärt Sakoparnig.