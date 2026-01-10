Vorteilswelt
Senioren als Opfer:

Betrüger zweigte vom Konto 100.000 Euro ab

Oberösterreich
10.01.2026 19:42
Der 81-jährige Linzer wurde übers Internet in eine Falle gelockt
Der 81-jährige Linzer wurde übers Internet in eine Falle gelockt(Bild: butsaya33 - stock.adobe.com)

Gauner von heute rauben einer alten Dame nicht mehr die Handtasche, sie plündern gleich ihr ganzes Konto. Dieses Mal hat es ein betagtes Ehepaar in Linz erwischt, das sich übers Internet in eine fiese Falle locken ließ. Jetzt ist man um 100.000 Euro ärmer. 

Das verdatterte Linzer Seniorenpaar alarmierte am 10. Jänner die Polizei, nachdem es erkannt hatte, dass der „fürsorgliche Anrufer“ ein gemeiner Betrüger gewesen war. Denn via Online-Anruf hatte sich ein „Experte“ gemeldet und dem 81-jährigen Linzer gesagt, dass sein Computer durch Viren infiziert sei.

Online-Banking freigegeben
Er gab dem Opfer eine ausländische Nummer, um die Viren entfernen zu lassen. Doch beim Anruf gewährte der Linzer dem Gauner auch Zugriff aufs Online-Banking und dieser buchte gleich mehrfach ab – am Ende waren 100.000 Euro auf ein italienisches Konto überwiesen worden. Jetzt versuchen Ermittler in Zusammenarbeit mit der Bank des Linzers zumindest einen Teil des Geldes zu retten.

Da die Kriminellen fast täglich mit solchen Betrugsfällen – wenn auch nicht immer mit so hohem Schaden – konfrontiert sind, haben sie Tipps zusammengestellt, wie man sich vor fiesen Betrügern schützen kann.
Warnsignale erkennen:
• Aufforderung ein Programm oder eine App zu installieren
• Unerwartete Cursorbewegungen
• Langsames oder nicht reagierendes Gerät
• Ungewöhnliche Netzwerkaktivität
• Phantombewegungen der Maus oder unerwartete Cursoraktivität
Woran denken, wie reagieren?
• Kein seriöses Unternehmen kontaktiert Sie und fragt Sie nach persönlichen Daten oder verlangt einen Fernzugriff – legen Sie auf!
• Kritisches Hinterfragen bei Anrufen von ausländischen Nummern.
• Werden Sie unter Druck gesetzt, beenden Sie schnellstmöglich das Gespräch.
• Vergessen Sie nicht, Ihre Programme regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen und nutzen Sie eine aktuelle Anti-Viren-Software.
Was, wenn es passiert ist?
• Haben Sie bereits eine Schadsoftware oder eine Fernwartungssoftware auf Ihrem Computer installiert, trennen Sie Ihren PC sofort vom Internet.
• Ändern Sie anschließend alle Passwörter und Zugangsdaten – vor allem Ihre Zugänge zu E-Mail-Konten, Online-Banking und Onlineshops.
• Informieren Sie sofort Ihre Bank, falls ungerechtfertigte Abbuchungen erfolgt sind.
• Sollte Schaden entstanden sein, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion.

