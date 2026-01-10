Betrüger zweigte vom Konto 100.000 Euro ab

Da die Kriminellen fast täglich mit solchen Betrugsfällen – wenn auch nicht immer mit so hohem Schaden – konfrontiert sind, haben sie Tipps zusammengestellt, wie man sich vor fiesen Betrügern schützen kann.

Warnsignale erkennen:

• Aufforderung ein Programm oder eine App zu installieren

• Unerwartete Cursorbewegungen

• Langsames oder nicht reagierendes Gerät

• Ungewöhnliche Netzwerkaktivität

• Phantombewegungen der Maus oder unerwartete Cursoraktivität

Woran denken, wie reagieren?

• Kein seriöses Unternehmen kontaktiert Sie und fragt Sie nach persönlichen Daten oder verlangt einen Fernzugriff – legen Sie auf!

• Kritisches Hinterfragen bei Anrufen von ausländischen Nummern.

• Werden Sie unter Druck gesetzt, beenden Sie schnellstmöglich das Gespräch.

• Vergessen Sie nicht, Ihre Programme regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen und nutzen Sie eine aktuelle Anti-Viren-Software.

Was, wenn es passiert ist?

• Haben Sie bereits eine Schadsoftware oder eine Fernwartungssoftware auf Ihrem Computer installiert, trennen Sie Ihren PC sofort vom Internet.

• Ändern Sie anschließend alle Passwörter und Zugangsdaten – vor allem Ihre Zugänge zu E-Mail-Konten, Online-Banking und Onlineshops.

• Informieren Sie sofort Ihre Bank, falls ungerechtfertigte Abbuchungen erfolgt sind.

• Sollte Schaden entstanden sein, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion.