Sprecherin der Nonnen von Goldenstein angezeigt

„Seit Anfang Dezember fallen Unregelmäßigkeiten mit den Spendengeldern auf“, heißt es in der von der „Helferin der ersten Stunde“ eingebrachten Sachverhaltsdarstellung. Die Frau hat die Anzeige nicht anonym, sondern in ihrem Namen gemacht, will medial aber nicht genannt werden. Eine Klärung der offenen Fragen mit der Sprecherin der Nonnen sei nicht möglich gewesen, schreibt sie. Vielmehr wurde auf Nachfragen mit Angriffen, Verleumdungen und einer Kontaktunterbindung mit den Nonnen per Betretungsverboten reagiert.

Die frühere Unterstützerin, die anonym bleiben will, vermutet, dass Spendengelder veruntreut wurden. Unregelmäßigkeiten seien erstmals im November 2025 aufgefallen, so die Frau aus dem Helferteam.