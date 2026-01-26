Vorteilswelt
Wegen Veruntreuung

Sprecherin der Nonnen von Goldenstein angezeigt

Salzburg
26.01.2026 18:23
Die drei Nonnen von Goldenstein
Die drei Nonnen von Goldenstein(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Umfeld der Nonnen von Goldenstein rumort es: Eine frühere Unterstützerin erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die Sprecherin der drei Schwestern aus Salzburg. Es geht um den Verdacht der Veruntreuung von Spendengeldern. Die Beschuldigte weist die Vorwürfe strikt zurück. Die Polizei ermittelt.

„Seit Anfang Dezember fallen Unregelmäßigkeiten mit den Spendengeldern auf“, heißt es in der von der „Helferin der ersten Stunde“ eingebrachten Sachverhaltsdarstellung. Die Frau hat die Anzeige nicht anonym, sondern in ihrem Namen gemacht, will medial aber nicht genannt werden. Eine Klärung der offenen Fragen mit der Sprecherin der Nonnen sei nicht möglich gewesen, schreibt sie. Vielmehr wurde auf Nachfragen mit Angriffen, Verleumdungen und einer Kontaktunterbindung mit den Nonnen per Betretungsverboten reagiert.

Die frühere Unterstützerin, die anonym bleiben will, vermutet, dass Spendengelder veruntreut wurden. Unregelmäßigkeiten seien erstmals im November 2025 aufgefallen, so die Frau aus dem Helferteam.

Auch Einnahmen aus dem Verkauf des Buches seien nicht überwiesen worden, so der Vorwurf.
Auch Einnahmen aus dem Verkauf des Buches seien nicht überwiesen worden, so der Vorwurf.(Bild: Andreas Tröster)

„Höhe des Schadens nicht genau bezifferbar“
Die Hauptanschuldigung: Spendengelder seien in mehreren Fällen nicht auf das Treuhandkonto der Schwestern einbezahlt worden. Die Anzeige nennt etwa 2000 Euro, die nach Veröffentlichung der Podcast-Serie „Die Dunkelkammer“ für die Nonnen zusammengekommen sein sollen. Mehrfach ist auch von Bargeldbeträgen in der Höhe von 50 bis 300 Euro die Rede, die nicht am Konto eingelangt seien.

Auch die Einnahmen aus dem Verkauf des Buches „Nicht mit uns!“ der Podcasterin und Journalistin Edith Meinhart – pro Exemplar sollte ein Euro an die Nonnen gehen – seien zumindest mit 9. Jänner noch nicht überwiesen gewesen. „Durch dieses Verhalten entstand ein Schaden, der vom Helferkreis leider nicht genau beziffert werden kann“, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung.

Sprecherin will mit Gegenanzeige wegen Verleumdung reagieren
Die beschuldigte Sprecherin der Nonnen wies die Vorwürfe am Montagnachmittag zurück. „Das Geld wurde auf das Konto der Schwestern transferiert. Die Polizei hat die Auszüge mittlerweile bekommen.“ Sie selbst sei auch nie für das Ressort Finanzen im Helferteam verantwortlich gewesen. „Die Konten wurden von einer anderen Altschülerin betreut, die aber nicht mehr Teil des Teams ist.“

Sie selbst werde nun mit Gegenanzeigen wegen Verleumdung reagieren. Die Polizei bestätigt Ermittlungen, kann derzeit aber noch nichts zum Sachverhalt sagen. 

Salzburg

