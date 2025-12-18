Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückzug von Instagram

Jetzt spricht der Betreiber der Nonnen-Profile

Salzburg
18.12.2025 06:00
Lesebuch statt Instagram: Die Nonnen pfeifen aufs Internet.
Lesebuch statt Instagram: Die Nonnen pfeifen aufs Internet.(Bild: Andreas Tröster)

Die Revoluzzer-Schwestern von Goldenstein möchten ihre Internet-Aktivitäten einstellen. Das Instagram-Profil mitsamt seiner fast 300.000 Follower soll künftig nicht mehr genutzt werden – der Betreiber der Seite will das nicht akzeptieren ...

0 Kommentare

Es soll ein „Zeichen des Entgegenkommens“ im schier endlosen Streit zwischen den drei Nonnen von Goldenstein und ihrer geistlichen Obrigkeit sein. Die drei betagten Schwestern haben am Mittwoch bekannt gegeben, ihre Aktivitäten auf den Online-Plattformen Instagram und Facebook einzustellen. „Ab sofort und bis auf Weiteres“, betonen Rita, Regina und Bernadette unisono.

Lesen Sie auch:
Auf ihre alten Tage hat Schwester Bernadette das Internet für sich entdeckt.
Revolte in Goldenstein
Salzburger macht die drei Nonnen zu Internet-Stars
07.12.2025
Jetzt Social-Media-Aus
Konflikt um Kloster: Nonnen lenken erstmals ein
17.12.2025

Zur Erinnerung: Die Nonnen wohnten mehrere Jahrzehnte lang in dem Kloster vor den Toren Salzburgs. Auf Geheiß ihrer Obrigkeit, Propst Markus Grasl, und gegen ihren Willen landeten sie im Altersheim – und kehrten von dort im September auf eigene Faust nach Goldenstein zurück. Seither sind die Fronten verhärtet, sowohl die Schwestern als auch Propst Grasl haben sich in dem Streit mittlerweile an den Vatikan gewandt.

Auf Instagram teilten die Schwestern Erlebnisse aus dem Kloster.
Auf Instagram teilten die Schwestern Erlebnisse aus dem Kloster.(Bild: Andreas Tröster)

Das zuständige Dikasterium für die Institute des geweihten Lebens antwortete den Schwestern dieser Tage. Man wolle eine „gerechte, menschliche und nachhaltige Lösung“ finden. Zudem legte das Dikasterium in ihrem Schreiben den Schwestern nahe, ihre „Außentätigkeiten angemessen zu reduzieren“.

Nonnen wussten nichts von Instagram-Beiträgen
Damit sind vor allem die Aktivitäten der Nonnen in den sozialen Medien gemeint. Auf Instagram folgen ihrem Profil mittlerweile mehr als 280.000 Nutzer. Zudem stellten die Nonnen klar, dass sie die Plattformen nie selbst betrieben haben und sämtliche Inhalte ohne deren Kenntnis verfasst worden sind.

Betreiber: „Alles Blödsinn“
„Blödsinn“, nennt das der Betreiber der Profile auf „Krone“-Anfrage. Denn: „Ich bin selbstredend alles mit den Schwestern vor der Veröffentlichung durchgegangen.“ Der junge Salzburger hält zudem fest: „Schade, dass ich von dem Rückzug von Dritten erfahren habe. Ich werde das Gespräch mit den Schwestern suchen. Ohne die sozialen Medien sind die Nonnen der Willkür ihres Oberen schutzlos ausgeliefert.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.880 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.037 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
108.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf