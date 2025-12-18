Jetzt spricht der Betreiber der Nonnen-Profile

Zur Erinnerung: Die Nonnen wohnten mehrere Jahrzehnte lang in dem Kloster vor den Toren Salzburgs. Auf Geheiß ihrer Obrigkeit, Propst Markus Grasl, und gegen ihren Willen landeten sie im Altersheim – und kehrten von dort im September auf eigene Faust nach Goldenstein zurück. Seither sind die Fronten verhärtet, sowohl die Schwestern als auch Propst Grasl haben sich in dem Streit mittlerweile an den Vatikan gewandt.