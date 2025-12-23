Letzte Grüße von den drei rebellischen Nonnen

Es war eine kleine Kirchenrevolution, die diese drei Frauen ausgelöst haben. Bei ihrem Kampf ging es um Würde, um Selbstbestimmung und um die Angst, am Ende des Lebens, wenn man sich nicht mehr wehren kann, ausgeliefert zu sein. Immer wieder erzählen sie, dass man ihnen doch versprochen habe, sie könnten im Kloster bleiben und hier alt werden. Dass sie in gutem Glauben darauf vertraut hätten. Dass der Probst dieses Vertrauen aber missbraucht habe.