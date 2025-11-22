Nonnen danken dem Herrgott: „Wir dürfen bleiben!“

Schloss Goldenstein wirkt wie ein Ort aus einer längst vergangenen Zeit. Vorbei an Brombeer- und Rosensträuchern, Kerzenlichtern und Muttergottes-Statuen bahnen wir uns den Weg zum hinteren Eingang. Auf die Dächer der Arkaden prasselt der Regen, gleich hinter den Wiesen flitzt die Südbahn vorbei. Mit uns warten Christian (13) und Noemi (12) darauf, dass die Tür geöffnet wird. Sie haben Pause und wollen auch hinauf in die Klausur, zu den Nonnen. Warum? „Reden, dass die Zeit vergeht“, erklären sie.