Nonnen danken dem Herrgott: „Wir dürfen bleiben!“

Ihre Geschichte ging um die Welt: Drei Nonnen hauen aus dem Altersheim ab, besetzen das Kloster Goldenstein und bringen mit ihrem Ungehorsam die Kirchenoberen auf die Palme. Jetzt haben die rebellischen Augustiner-Chorfrauen (88, 86 und 82 Jahre alt) auch noch ein Buch geschrieben.
Elsbethen südlich von Salzburg. Wenn die Romy-Schneider-Straße auftaucht, ist es zu den rebellischen Nonnen von Goldenstein nicht mehr weit. Am Ende links abbiegen, da liegt vor dem wolkenumhüllten Gaisberg ihr Kloster, das auch eine Katholische Privatschule beherbergt. Hier verbrachte die Schauspielerin Romy Schneider einst ihre Schulzeit.
Schloss Goldenstein wirkt wie ein Ort aus einer längst vergangenen Zeit. Vorbei an Brombeer- und Rosensträuchern, Kerzenlichtern und Muttergottes-Statuen bahnen wir uns den Weg zum hinteren Eingang. Auf die Dächer der Arkaden prasselt der Regen, gleich hinter den Wiesen flitzt die Südbahn vorbei. Mit uns warten Christian (13) und Noemi (12) darauf, dass die Tür geöffnet wird. Sie haben Pause und wollen auch hinauf in die Klausur, zu den Nonnen. Warum? „Reden, dass die Zeit vergeht“, erklären sie.
Oben, am großen runden Tisch im „grünen Zimmer“, haben sich die drei Augustiner-Chorfrauen versammelt. Schwester Rita, der Liebling der Kinder. Sie hat vergessen, ihren schwarzen Schleier aufzusetzen. Schwester Bernadette, die Wortführerin. Sie sitzt im Rollator. Schwester Regina, die Leise. Sie verspricht, noch durchzuhalten bis zum Mittagsschlaf.
„Wir hatten auch eine Connie“, ruft Schwester Bernadette, als sie meinen Namen hört, „die konnte 28 Zwetschkenknödel auf einmal essen!“ Alle lachen, Christian und Noemi bekommen noch schnell eine Umarmung, und es geht schon los.
