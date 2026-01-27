„Bin noch nicht am Ende meines Weges“

Salzburgs Soumaila Diabate wurde nach seiner Leihe bei Blau-Weiß auf Anhieb Stammspieler der Bullen. Der teilweise schüchtern wirkende Malier will mehr, wie er im Gespräch mit der „Krone“ verraten hat.
Als Soumaila Diabate noch in Afrika lebte, hatte der Malier einen ganz großen Traum: „Profi zu werden und in Europa Fußball zu spielen, am liebsten bei PSG.“ Zum französischen Rekordmeister schaffte er es zwar noch nicht, dafür darf er sich schon lange Fußballprofi nennen. Vor rund drei Jahren schlug er seine Zelte in Salzburg auf. Nach einer Leihe bei Blau-Weiß Linz kam er im Sommer zu den Bullen zurück und entwickelte sich sofort zum Stammspieler: „In Linz habe ich unter anderem gelernt, mich körperlich durchzusetzen. Aber ich möchte auch hier in Salzburg weiter lernen, weitere Schritte machen.“
Er selbst und seine Familie sind sehr stolz auf das Erreichte. „Für mich ist das jedoch kein Grund, mich auszuruhen, denn ich bin sicher noch nicht am Ende meines Weges, habe noch größere Ziele, will mehr daraus machen“, betont der defensive Mittelfeldspieler, der in 28 Saison-Partien sogar schon zwei Treffer erzielt hat.
Glaube spielt große Rolle
Was ihn auch schon seit Kindheitstagen begleitet, ist der Glaube. „Ich komme aus einer gläubigen Familie. Daher bin ich auch so erzogen worden“, erzählt der 21-Jährige im „Krone“-Gespräch. Seine Eltern, die ihn immer unterstützten, gaben ihm auch mit, respektvoll zu sein. Deshalb wirkt Diabate in der Öffentlichkeit manchmal schüchtern. „Ich wirke wirklich ein bisschen scheu, das kann sein“, gibt der Malier zu. Mit seinen Landsleuten, Mamady Diambou und Moussa Yeo, kann er aber aus sich herauskommen. „Das liegt auch daran, dass wir die gleiche Sprache sprechen und es dadurch einfach ist, zu kommunizieren“, erklärt „Soum“.
Warum er am Trikot die Nummer 5 trägt, verrät er ebenfalls: „Als ich klein war, waren zum Beispiel Michael Essien oder Claude Makélélé meine Vorbilder. Die haben auch den Fünfer getragen und deswegen habe ich mir diese Nummer ausgesucht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.