„Bin noch nicht am Ende meines Weges“

Als Soumaila Diabate noch in Afrika lebte, hatte der Malier einen ganz großen Traum: „Profi zu werden und in Europa Fußball zu spielen, am liebsten bei PSG.“ Zum französischen Rekordmeister schaffte er es zwar noch nicht, dafür darf er sich schon lange Fußballprofi nennen. Vor rund drei Jahren schlug er seine Zelte in Salzburg auf. Nach einer Leihe bei Blau-Weiß Linz kam er im Sommer zu den Bullen zurück und entwickelte sich sofort zum Stammspieler: „In Linz habe ich unter anderem gelernt, mich körperlich durchzusetzen. Aber ich möchte auch hier in Salzburg weiter lernen, weitere Schritte machen.“