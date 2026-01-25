Vorteilswelt
Erst acht Spiele

Salzburger ist weiterhin vom Pech verfolgt

Salzburg
25.01.2026 11:30
Takumu Kawamura machte erst acht Spiele für Salzburg
Takumu Kawamura machte erst acht Spiele für Salzburg
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Salzburgs Mittelfeldspieler Takumu Kawamura musste sich aufgrund seiner Probleme einer Knie-Operation unterziehen und wird den Bullen noch länger fehlen. Auch ein anderes Duo dürfte noch für einige Zeit ausfallen.

Nach einem freien Samstag, den Alexander Schlager für einen Ausflug zum Hahnenkamm-Rennen nach Kitzbühel genutzt hat, steht für Fußball-Vizemeister Salzburg heute wieder ein Training auf dem Programm. Dank des souveränen 3:1-Heimsiegs gegen Basel kämpfen die Bullen am Donnerstag bei Aston Villa noch um den Aufstieg in der Europa League.

In Birmingham definitiv nicht am Platz stehen wird Takumu Kawamura. Der Japaner, der seit 2024 an der Salzach ist, machte insgesamt erst acht Spiele für Salzburg. Und in nächster Zeit werden auch nicht mehr Partien dazukommen. Denn der 26-Jährige musste sich aufgrund seiner Knieverletzung nun einer Operation unterziehen, ist somit weiter vom Pech verfolgt. Wann der Mittelfeldspieler auf das Feld zurückkehren kann, ist völlig offen.

Sulzbacher (li.) plagt sich mit der Wade.
Sulzbacher (li.) plagt sich mit der Wade.

Auch ein anderes Salzburger Duo muss sich gedulden. Valentin Sulzbacher, der fast den ganzen Herbst gefehlt hat, kämpft mit Wadenproblemen. „Es nervt, aber ich hoffe, dass es nichts Langwieriges ist“, sagte der 20-Jährige zuletzt.

Aktuell trainiert er häufig individuell im Performancecenter von Red Bull in Thalgau. Dort ist auch John Mellberg immer wieder anzutreffen. Der Schwede hat seine Knieverletzung noch nicht auskuriert – von einem zeitnahen Comeback ist daher nicht auszugehen. 

Salzburg

