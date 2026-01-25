Salzburger ist weiterhin vom Pech verfolgt

In Birmingham definitiv nicht am Platz stehen wird Takumu Kawamura. Der Japaner, der seit 2024 an der Salzach ist, machte insgesamt erst acht Spiele für Salzburg. Und in nächster Zeit werden auch nicht mehr Partien dazukommen. Denn der 26-Jährige musste sich aufgrund seiner Knieverletzung nun einer Operation unterziehen, ist somit weiter vom Pech verfolgt. Wann der Mittelfeldspieler auf das Feld zurückkehren kann, ist völlig offen.