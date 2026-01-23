„Kerims Abschlüsse sind ein Wahnsinn“

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war Kerim Alajbegovic für Salzburg der entscheidende Faktor. Der 18-Jährige steuerte beim 3:1-Europa-League-Heimerfolg gegen Basel zwei Treffer bei, machte insgesamt eine überragende Partie. „Ich will für die Gegner unberechenbar sein. Manchmal versuche ich links, manchmal rechts an ihnen vorbeizugehen. Es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, erklärte der Matchwinner im Anschluss.