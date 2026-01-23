„Kerims Abschlüsse sind ein Wahnsinn“

„Kerim Abschlüsse sind ein Wahnsinn“
Lob für Bullen-Talent:
Nach dem 3:1-Heimsieg von Fußball-Vizemeister Salzburg in der Europa League gegen Basel staunten die Bullen über Supertalent Kerim Alajbegovic. Der 18-Jährige sah das starke Pressing als Schlüssel zum Erfolg. Jetzt will das Team von Trainer Thomas Letsch auch Aston Villa überraschen.
Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war Kerim Alajbegovic für Salzburg der entscheidende Faktor. Der 18-Jährige steuerte beim 3:1-Europa-League-Heimerfolg gegen Basel zwei Treffer bei, machte insgesamt eine überragende Partie. „Ich will für die Gegner unberechenbar sein. Manchmal versuche ich links, manchmal rechts an ihnen vorbeizugehen. Es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, erklärte der Matchwinner im Anschluss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.