Bullen verpflichten afrikanisches Top-Talent

Fußball-Vizemeister Salzburg gab die Verpflichtung eines neuen Spielers bekannt. Jonathan Kalimina wechselt aus Sambia zu den Bullen. Allerdings erst im kommenden Jahr.
Kalimina spielt derzeit noch in seiner Heimat Sambia bei Kafue Celtic FC. Der 17-jährige Außenverteidiger war zuletzt Trainingsgast bei Liefering und dürfte die Verantwortlichen dort überzeugt haben.
Der U17-Teamspieler seiner Heimat unterschrieb einen langfristigen Vertrag an der Salzach, wird jedoch erst im Jänner 2027 hier her kommen.
