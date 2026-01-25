„Monstersturm“ wütet: USA im Ausnahmezustand

In den USA tobt ein heftiger Wintersturm. Tausende Haushalte sind ohne Strom, der Flugverkehr ist weitgehend lahmgelegt. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist von dem Wintereinbruch betroffen. Noch am Sonntag soll der Osten – und somit auch die Millionenmetropole New York – im Schneechaos versinken.