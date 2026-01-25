Vorteilswelt
Rollt auf New York zu

„Monstersturm“ wütet: USA im Ausnahmezustand

Ausland
25.01.2026 10:54
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA tobt ein heftiger Wintersturm. Tausende Haushalte sind ohne Strom, der Flugverkehr ist weitgehend lahmgelegt. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist von dem Wintereinbruch betroffen. Noch am Sonntag soll der Osten – und somit auch die Millionenmetropole New York – im Schneechaos versinken.

Landesweit sind derzeit mindestens 250.000 Haushalte ohne Strom. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Das US-Energieministerium erließ eine Notfallanordnung für den texanischen Netzbetreiber Ercot, um die Stromversorgung zu sichern.

In Texarkana im Bundesstaat Texas kam es zu einem Stromausfall, Tausende Menschen waren ohne ...
In Texarkana im Bundesstaat Texas kam es zu einem Stromausfall, Tausende Menschen waren ohne Strom.(Bild: KameraOne)

Notstand offiziell ausgerufen
Tausende Flüge über das Wochenende wurden gestrichen. Zahlreiche Staaten haben den Notstand ausgerufen, das betrifft fast 200 Millionen Menschen (siehe Video unten).

Video: Es könnte der härteste Wintersturm seit Jahrzehnten werden

In New York werden 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, die erwartete Kälte könne „absolut tödlich“ sein. 

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Sturm als „historisch“ und genehmigte für zwölf US-Staaten den Katastrophenfall.

Heimatschutzministerin Kristi Noem rief die Amerikaner zur Vorsicht auf. „Es wird sehr, sehr kalt werden“, sagte Noem. „Wir rufen alle dazu auf, sich mit Treibstoff und Lebensmitteln einzudecken.“

