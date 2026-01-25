Sturm in den USA führt zu lebensbedrohlicher Kälte

Die Zahl der Stromausfälle stieg den ganzen Tag über an, landesweit waren am Sonntag mehr als eine Million Menschen ohne Strom. Stark betroffen waren die US-Bundesstaaten im Süden und Mittleren Westen, darunter Texas, Mississippi und Louisiana. Die Wetterbehörde NWS geht davon aus, dass die Stromausfälle noch länger andauern könnten.