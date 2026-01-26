Wintersturm in den USA fordert mindestens elf Tote

Trump zweifelt am Klimawandel

US-Präsident Donald Trump mahnte die Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht. „Bleiben Sie sicher und bleiben Sie warm“, erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. Der bekennende Klimaskeptiker nahm den Sturm außerdem zum Anlass, erneut seine Zweifel an dem Klimawandel zu äußern: „Könnten die Klima-Aufrührer mir bitte erklären: WAS IST MIT DER ERDERWÄRMUNG PASSIERT???“ Die extreme Wetterlage wird ausgelöst durch eine Verformung des Polarwirbels, dadurch gelangt kalte Luft von der Arktis nach Süden. Forschende gehen davon aus, dass das gehäufte Auftreten dieses Phänomens mit dem Klimawandel zusammenhängen könnte.