„Asbest kein Gift, das man riecht oder schmeckt“

„Mir ist nicht gut bei der Sache“, sagt Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart. Seine Stadtgemeinde ist eine von drei Orten, an denen – wie berichtet – Greenpeace Proben genommen hat, um sie auf den krebserregenden Asbest zu überprüfen. Sämtliche Proben wiesen deutliche Belastungen auf. Er sei kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse davon informiert worden, meint Rosner. Man nehme die Sache sehr ernst, könne aber derzeit nicht viel unternehmen.