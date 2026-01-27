Erfolgreiche Übernahme von Restaurant „Alte Mühle“

Schnell haben sich neue Pächter für das Restaurant Alte Mühle am Wolfsberger Golfplatz in Kärnten gefunden. Ab 1. Februar 2026 bedienen Dennis Habermann und Domenik Plankl zukünftig hungrige Besucher und bald natürlich auch wieder Golfer.
Über 22 Jahre hinweg hat das Pärchen Sylvio und Marlene Fellner das beliebte Restaurant geführt. Die Einkehr mit Hausmannkost und gehobener Küche ist unter Golfspielern sehr beliebt. Auch viele Hochzeiten, Geburtstage, Taufen etc. wurden dort gefeiert. Doch nun geht das Pärchen in den wohlverdienten Ruhestand. Bis vor Kurzem haben die Besitzer, Familie Radeschnig nach neuen Pächtern gesucht und sind mit dem Gastroduo schnell fündig geworden. Denn die Suche gestaltet sich oft gar nicht so einfach – so sucht der Golfpark Klopeinersee noch immer nach langfristigen Pächtern für die Gastronomie.
Dennis ist gelernter Gastronom und hat eineinhalb Jahre lang das „Mad Monkey‘s“ in Wolfsberg geführt. „Während Corona mussten wir schließen. Mit der Alten Mühle habe ich nun eine neue Herausforderung gefunden“, erzählt Dennis. Und neu erfinden wollen die beiden die bisherige Küche übrigens nicht.
„Ehrlich, regional und unverfälscht“ als Motto
„Wir werden das meist genauso weiterführen, wie die Familie Fellner es gemacht hat“, so Dennis. „Wenn die Stammgäste herkommen, sollen sie sich auch weiter wie daheim fühlen“, ergänzt Domenik Plankl. Er wird in Zukunft übrigens auch auskochen. „Die Gäste dürfen eine gut bürgerliche Küche erwarten, mit heimischen Produkten und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab und zu wird es auch Themenabende mit saisonalen Spezialitäten geben“, so Plankl.
Domenik hat gemeinsam mit seiner Freundin Cornelia-Nora Bernöcker zwei Jahre lang das Seestüberl auf der Hebalm geführt. „Uns hat es da oben nicht mehr so gepasst und deswegen haben wir uns nach etwas Neuem umgeschaut“, erzählt Domenik. Er hat im Hotel Post in Traunkirchen in Oberösterreich Koch gelernt und dort auch viele Jahre gearbeitet.
Am 1. Februar steigt die große Eröffnungsfeier it einem „All-you-can-eat flying dinner“ mit zehn Speisen auf fünf Gänge verteilt und knackiger Livemusik. „Der Termin war sehr schnell ausverkauft, deswegen veranstalten wir am 8. Februar dasselbe noch einmal“, freut sich das Duo bereits über den Andrang. Mithelfen im Service wird Domeniks Lebensgefährtin Cornelia-Nora und Dennis‘ Frau in der Küche. Das Team erwartet viel Arbeit, denn immerhin hat das Restaurant 50 Indoor-Sitzplätze und 90 Plätze im Freien.
10 Uhr bis 14.30 Uhr / Abend: 17 Uhr bis 22 Uhr.
Küche: 11:00 bis 14:00/ 17 Uhr bis 21 Uhr
10 Uhr bis 22 Uhr
Küche: 11 Uhr bis 21 Uhr
Adresse: Sandsteinweg 6, 9400 Wolfsberg
Kontakt: Tel:0677 636 761 01 / Mail: h.d.j.@gmx.at
Neben den Vorbereitungen für die Eröffnung ist in Zukunft auch eine gemütliche Lounge für die Golfer am alten Putting-Green geplant. „Die Sportler haben übrigens auch die Möglichkeit, kalte Platten im Voraus zu bestellen“, verrät das Gastro-Duo.
