Erfolgreiche Übernahme von Restaurant „Alte Mühle“

Über 22 Jahre hinweg hat das Pärchen Sylvio und Marlene Fellner das beliebte Restaurant geführt. Die Einkehr mit Hausmannkost und gehobener Küche ist unter Golfspielern sehr beliebt. Auch viele Hochzeiten, Geburtstage, Taufen etc. wurden dort gefeiert. Doch nun geht das Pärchen in den wohlverdienten Ruhestand. Bis vor Kurzem haben die Besitzer, Familie Radeschnig nach neuen Pächtern gesucht und sind mit dem Gastroduo schnell fündig geworden. Denn die Suche gestaltet sich oft gar nicht so einfach – so sucht der Golfpark Klopeinersee noch immer nach langfristigen Pächtern für die Gastronomie.