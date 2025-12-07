Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Winzer & Co willkommen

Viele Zuckerl: Golfpark sucht Pächter für Gastro

Kärnten
07.12.2025 19:00
Allein auf der Panorama-Terrasse haben 105 Gäste Platz.
Allein auf der Panorama-Terrasse haben 105 Gäste Platz.(Bild: Evelyn Hronek)

Eine besonders spannende Chance bietet der Golfpark Klopeinersee engagierten Gastronomen. Ihnen wird nämlich nicht nur wirtschaftlich entgegengekommen.  

0 Kommentare

„Wir wünschen uns keine gehobene Gastronomie, sondern eine bodenständige, gastfreundliche Bewirtung mit einem Angebot, das zum Golfplatz passt: gute Qualität, frisch, unkompliziert und mit einem offenen Lächeln serviert“, startet Golfpark-Managerin Jutta Schatz einen Bewerbungsaufruf.

Anlage als Turbo für Region
Denn der Golfplatz inmitten der Tourismusregion Klopeiner See gilt seit jeher als Gästeturbo für die Wirtschaft. Golfer aus ganz Österreich und den Nachbarländern schätzen das Unterkärntner Idyll. Was jedoch fehlt, ist ein langfristiger Pächter für die Gastronomie der Anlage, der wie das Golfpark-Team mit Freude und Herz im Südkärntner Idyll arbeiten möchte. Das Restaurant mit seiner einzigartigen Panorama-Terrasse ist zudem ja auch für Nicht-Golfer zugänglich.

Schatz: „Bei uns kann sich jeder verwirklichen, auch Winzer oder Buschenschank-Betreiber. Eine überschaubare Karte mit saisonalen Schwerpunkten reicht – für große Turnierevents gibt es die Möglichkeit, mit einem regionalen Caterer zusammenzuarbeiten.“

Keine Ablöse, geringe Pacht
Der Golfpark kommt engagierten Unternehmern daher auch entgegen: „Der Pachtzins für unser Lokal mit rund 200 Sitzplätzen beträgt 300 Euro netto, plus Betriebskosten. Eine Ablöse ist nicht erforderlich“, so Schatz, die Bewerbungen unter jutta.schatz@golfklopein.at oder 0664 420 7278 entgegennimmt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.872 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
135.175 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
129.500 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Kärnten
ICE-Eishockeyliga
Graz99ers übernehmen mit Sieg beim KAC Spitze
„Krone“-Adventwandern
Weihnachten entgegen: Stiller Aufstieg zum Stubeck
Winzer & Co willkommen
Viele Zuckerl: Golfpark sucht Pächter für Gastro
„Pendeln ist zumutbar“
Mit der Koralm entsteht ein neuer Arbeitsmarkt
Trotz Unterzahl
Krisen-WAC gewinnt gegen schwache Wiener Austria
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf