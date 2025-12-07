Viele Zuckerl: Golfpark sucht Pächter für Gastro

Eine besonders spannende Chance bietet der Golfpark Klopeinersee engagierten Gastronomen. Ihnen wird nämlich nicht nur wirtschaftlich entgegengekommen.
„Wir wünschen uns keine gehobene Gastronomie, sondern eine bodenständige, gastfreundliche Bewirtung mit einem Angebot, das zum Golfplatz passt: gute Qualität, frisch, unkompliziert und mit einem offenen Lächeln serviert“, startet Golfpark-Managerin Jutta Schatz einen Bewerbungsaufruf.
Anlage als Turbo für Region
Denn der Golfplatz inmitten der Tourismusregion Klopeiner See gilt seit jeher als Gästeturbo für die Wirtschaft. Golfer aus ganz Österreich und den Nachbarländern schätzen das Unterkärntner Idyll. Was jedoch fehlt, ist ein langfristiger Pächter für die Gastronomie der Anlage, der wie das Golfpark-Team mit Freude und Herz im Südkärntner Idyll arbeiten möchte. Das Restaurant mit seiner einzigartigen Panorama-Terrasse ist zudem ja auch für Nicht-Golfer zugänglich.
Schatz: „Bei uns kann sich jeder verwirklichen, auch Winzer oder Buschenschank-Betreiber. Eine überschaubare Karte mit saisonalen Schwerpunkten reicht – für große Turnierevents gibt es die Möglichkeit, mit einem regionalen Caterer zusammenzuarbeiten.“
Keine Ablöse, geringe Pacht
Der Golfpark kommt engagierten Unternehmern daher auch entgegen: „Der Pachtzins für unser Lokal mit rund 200 Sitzplätzen beträgt 300 Euro netto, plus Betriebskosten. Eine Ablöse ist nicht erforderlich“, so Schatz, die Bewerbungen unter jutta.schatz@golfklopein.at oder 0664 420 7278 entgegennimmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.