Viele Zuckerl: Golfpark sucht Pächter für Gastro

Anlage als Turbo für Region

Denn der Golfplatz inmitten der Tourismusregion Klopeiner See gilt seit jeher als Gästeturbo für die Wirtschaft. Golfer aus ganz Österreich und den Nachbarländern schätzen das Unterkärntner Idyll. Was jedoch fehlt, ist ein langfristiger Pächter für die Gastronomie der Anlage, der wie das Golfpark-Team mit Freude und Herz im Südkärntner Idyll arbeiten möchte. Das Restaurant mit seiner einzigartigen Panorama-Terrasse ist zudem ja auch für Nicht-Golfer zugänglich.