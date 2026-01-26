Größte Gefahr für die Demokratie

Just in diesen Tagen, in denen in Graz linksextreme Gewalttäter, die im vergangenen Jahr einen Ball-Gast schwer verletzt hatten, vor Gericht stehen, da in Berlin eine Antifa-Gruppe die halbe Stadt durch einen Anschlag in Dunkelheit und Kälte hat erstarren lassen, in denen Tschetschenen und Syrer wegen einer Massenschlägerei verurteilt werden und nahezu täglich irgendein islamistischer Anschlagsplan publik wird, in diesen Tagen präsentiert uns das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands einen Rechtsextremismus-Bericht. Und dieser kommt zum Ergebnis, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie sei.