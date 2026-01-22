FPÖ fordert Auflösung der Stelle für Sektenfragen

Die Stelle soll laut der Partei Jugendliche und Familien vor bestimmten Gruppierungen warnen. Stattdessen richte sie ihren Fokus aber darauf, „unbequeme Meinungen oder Weltanschauungen zu diskreditieren“. So warne die Sektenstelle „inzwischen etwa auch vor Verschwörungstheorien und beobachte Einzelpersonen in sozialen Netzwerken“, sagte der Abgeordnete Maximilian Weinzierl. Grenzen würden gar „absichtlich und systematisch überschritten“. Wer vom System nicht erwünscht sei, werde diffamiert. Da eine Reformierung laut den Freiheitlichen nicht möglich ist, müsse sie gänzlich abgeschafft werden.