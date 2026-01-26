Mit 100 km/h durch Altstadt: Politik schaut nur zu

Jetzt hat es schon wieder gekracht: Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer schrottete in der Nacht auf Sonntag in der Imbergstraße seinen Pkw! Der junge Verkehrsrowdy verlor in einer Linkskurve mit viel zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Dieses krachte gegen eine Steinmauer und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Bursch und sein Beifahrer (17) begaben sich zur Abklärung ins Uniklinikum.