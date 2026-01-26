Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneuter Raserunfall

Mit 100 km/h durch Altstadt: Politik schaut nur zu

Salzburg
26.01.2026 06:00
Ein 17-jähriger Salzburger verlor die Kontrolle über sein Auto in der Kurve in der Imbergstraße.
Ein 17-jähriger Salzburger verlor die Kontrolle über sein Auto in der Kurve in der Imbergstraße.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Ein Probeführerscheinbesitzer (17) schrottete sein Auto in der Salzburger Imbergstraße – genau ein Jahr nach einem ähnlichen Unfall in derselben Kurve. Die Politik bleibt bei Konsequenzen für Raserunfälle bisher nur bei Ankündigungen.

0 Kommentare

Jetzt hat es schon wieder gekracht: Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer schrottete in der Nacht auf Sonntag in der Imbergstraße seinen Pkw! Der junge Verkehrsrowdy verlor in einer Linkskurve mit viel zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Dieses krachte gegen eine Steinmauer und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Bursch und sein Beifahrer (17) begaben sich zur Abklärung ins Uniklinikum.

Lesen Sie auch:
Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in der Imbergstraße.
17-jähriger Rowdy
Wieder wilder Raserunfall in Salzburger Altstadt
25.01.2026
Unfall wie beim Kegeln
Politik und Polizei bei Rasern weiter säumig
13.01.2026

Das Radarauto der Landesverkehrsabteilung hatte nur wenige Sekunden zuvor das Auto mit knapp 100 km/h geblitzt. Das hohe Tempo und der Unfall dürften dem Burschen mehrere Anzeigen einbringen. Den Führerschein ist er los. Am Tag genau vor einem Jahr passierte in der selben Kurve ein wilder Unfall gleicher Art: Ein Bayer (20) krachte mit überhöhtem Tempo gegen einen Betonmast.

25. Jänner 2025: Ein damals 20-jähriger Bayer verliert die Kontrolle über sein Auto an der ...
25. Jänner 2025: Ein damals 20-jähriger Bayer verliert die Kontrolle über sein Auto an der beinahe gleichen Stelle.(Bild: Markus Tschepp)

Der Unfall vom Sonntag, bei dem glücklicherweise keine Unbeteiligten zu Schaden kamen, ist nur ein neuerlicher Tiefpunkt. Vor zwei Wochen verlor ein Syrer (19) in der Schwarzstraße die Kontrolle über einen Miet-Sportwagen. Fünf parkende Autos wurden beschädigt. Ein Jahr zuvor krachte es auch hier an ähnlicher Stelle – vor dem Hotel Sacher.

Zitat Icon

Ich dränge beim Bund darauf, extreme Raserei als eigenen Straftatbestand zu verankern und scharfe Maßnahmen umzusetzen.

Stefan Schnöll, Verkehrslandesrat

Bild: Andreas Tröster

Ankündigungen der Stadtpolitik, wie etwa einen fixen Radarkasten in der Imbergstraße aufzustellen, oder ein einberufener Runder Tisch mit der Polizei, scheinen bis heute kaum etwas gebracht zu haben. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll trat nach dem Vorfall vom Sonntag als einziger vor den Vorhang. Er wolle jetzt an die Bundesregierung herantreten und sich für stärkere Strafen für Raser einsetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
248.267 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.417 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
185.182 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf