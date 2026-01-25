Wieder wilder Raserunfall in Salzburger Altstadt

Es krachte nicht zum ersten Mal

Nicht zum ersten Mal krachte es in der Altstadt wegen junger Fahrer, die ihre Gefährte durch die Straßen jagen. Geradezu identisch passierte vor einem Jahr ein Unfall in der Imbergstraße. Ein bayerischer Lenker verlor die Kontrolle über sein Auto. Erst vor knapp zwei Wochen passierte in der Schwarzstraße, nur wenige Hundert Meter weiter, ein wilder Unfall mit einem übermotorisierten Pkw. Auch hier gab es bereits zuvor ähnliche Unfallvorlagen. Zuletzt wurden auch fünf weitere, parkende Pkws beschädigt.