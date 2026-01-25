Wieder wilder Raserunfall in Salzburger Altstadt

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Salzburger Altstadt wieder zu einem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein erst 17-jähriger Bursch bretterte mit 100 km/h durch die Imbergstraße und verlor schließlich die Kontrolle über sein Auto.
Mit 100 km/h wurde ein junger Autolenker am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Salzburger Imbergstraße geblitzt. Ein mobiles Radargerät stellte die massive Geschwindigkeitsüberschreitung fest. Nur wenige Sekunden später wurde der Pkw des 17-jährigen Probeführerscheinbesitzers jedoch abrupt abgebremst.
Raserfahrt endete an Steinmauer
Der Bursch verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Steinmauer. Der Pkw kam schließlich am Gehsteig zum Liegen. Neben dem 17-jährigen Lenker befand sich ein ebenfalls 17-jähriger Oberösterreicher im Fahrzeug.
Bei dem Unfall erlitten Fahrer und Beifahrer Verletzungen unbestimmten Grades, die im Universitätsklinikum Salzburg ambulant abgeklärt wurden. Der Alkotest mit dem 17-jährigen Autolenker verlief negativ. Am Pkw entstand Totalschaden.
Es krachte nicht zum ersten Mal
Nicht zum ersten Mal krachte es in der Altstadt wegen junger Fahrer, die ihre Gefährte durch die Straßen jagen. Geradezu identisch passierte vor einem Jahr ein Unfall in der Imbergstraße. Ein bayerischer Lenker verlor die Kontrolle über sein Auto. Erst vor knapp zwei Wochen passierte in der Schwarzstraße, nur wenige Hundert Meter weiter, ein wilder Unfall mit einem übermotorisierten Pkw. Auch hier gab es bereits zuvor ähnliche Unfallvorlagen. Zuletzt wurden auch fünf weitere, parkende Pkws beschädigt.
