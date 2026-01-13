Politik und Polizei bei Rasern weiter säumig

Ein Führerscheinneuling (19) verlor in der Schwarzstraße die Kontrolle über einen PS-starken Sportwagen und räumte fünf weitere Autos ab. Politik und Polizei kündigte schon vergangenes Jahr Konsequenzen an, blieben aber bisher Lösung für Problem schuldig.
Wie beim Kegeln räumte ein junger Syrer (19) am Sonntagnachmittag in der Salzburger Altstadt mit einem Sportwagen fünf Autos ab. Der junge Mann verlor in der Schwarzstraße beim Beschleunigen die Kontrolle über einen PS-starken BMW, berichtete die Polizei. In den fünf beschädigten Autos, die in der Straße geparkt hatten, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Führerscheinneuling und ein Beifahrer (21) wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Salzburger Uniklinikum.
In den sozialen Medien machte ein Video die Runde, das die Stelle nach dem Unfall zeigt. Dem Sportwagen fehlt die Hinterachse, Trümmer liegen auf der Straße, die anderen Autos schauen teils wild zugerichtet aus. Welche Konsequenzen dem Unfalllenker drohen, das ist noch nicht bekannt.
Detail am Rande: der 19-Jährige hatte den Sportwagen bei einer Freilassinger Firma für die Ausfahrt nur gemietet. Die schnelle Karosse, die jetzt ein Totalschaden ist, gehört nicht einmal ihm.
Vor einem Jahr krachte es nur wenige Meter entfernt vor dem Hotel Sacher – wegen eines Rasers! Keine 24 Stunden später verlor ein Fahrzeuglenker in der Imbergstraße die Kontrolle über seinen Pkw und rammte einen Mast. Polizei und Politik wollten danach Maßnahmen gegen Rasen in der Stadt verschärfen – bis heute ist es aber bei Ankündigungen geblieben.
