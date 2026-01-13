Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall wie beim Kegeln

Politik und Polizei bei Rasern weiter säumig

Salzburg
13.01.2026 10:00
Der Unfall passierte am Sonntag in der Schwarzstraße in der Stadt Salzburg.
Der Unfall passierte am Sonntag in der Schwarzstraße in der Stadt Salzburg.(Bild: Raimund Pasch, Krone KREATIV)

Ein Führerscheinneuling (19) verlor in der Schwarzstraße die Kontrolle über einen PS-starken Sportwagen und räumte fünf weitere Autos ab. Politik und Polizei kündigte schon vergangenes Jahr Konsequenzen an, blieben aber bisher Lösung für Problem schuldig.

0 Kommentare

Wie beim Kegeln räumte ein junger Syrer (19) am Sonntagnachmittag in der Salzburger Altstadt mit einem Sportwagen fünf Autos ab. Der junge Mann verlor in der Schwarzstraße beim Beschleunigen die Kontrolle über einen PS-starken BMW, berichtete die Polizei. In den fünf beschädigten Autos, die in der Straße geparkt hatten, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Führerscheinneuling und ein Beifahrer (21) wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Salzburger Uniklinikum.

Laut Polizei und Zeugen verlor der Syrer (19) beim Gasgeben die Kontrolle über den Mietwagen.
Laut Polizei und Zeugen verlor der Syrer (19) beim Gasgeben die Kontrolle über den Mietwagen.(Bild: Raimund Pasch, Krone KREATIV)

In den sozialen Medien machte ein Video die Runde, das die Stelle nach dem Unfall zeigt. Dem Sportwagen fehlt die Hinterachse, Trümmer liegen auf der Straße, die anderen Autos schauen teils wild zugerichtet aus. Welche Konsequenzen dem Unfalllenker drohen, das ist noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch:
Ein junger Lenker verlor die Kontrolle über seinen PS-Boliden.
Enorme Wucht
Fünf Autos beschädigt: Raser (19) baut Unfall
12.01.2026
Wegen Rasern
Stadt Salzburg möchte Radarbox aufstellen lassen
27.01.2025
In Stadt Salzburg
Erneut Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit
02.02.2025

Detail am Rande: der 19-Jährige hatte den Sportwagen bei einer Freilassinger Firma für die Ausfahrt nur gemietet. Die schnelle Karosse, die jetzt ein Totalschaden ist, gehört nicht einmal ihm.

Vor einem Jahr krachte es nur wenige Meter entfernt vor dem Hotel Sacher – wegen eines Rasers! Keine 24 Stunden später verlor ein Fahrzeuglenker in der Imbergstraße die Kontrolle über seinen Pkw und rammte einen Mast. Polizei und Politik wollten danach Maßnahmen gegen Rasen in der Stadt verschärfen – bis heute ist es aber bei Ankündigungen geblieben. 

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.959 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
124.297 mal gelesen
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
122.279 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf