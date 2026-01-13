Politik und Polizei bei Rasern weiter säumig

Detail am Rande: der 19-Jährige hatte den Sportwagen bei einer Freilassinger Firma für die Ausfahrt nur gemietet. Die schnelle Karosse, die jetzt ein Totalschaden ist, gehört nicht einmal ihm.

Vor einem Jahr krachte es nur wenige Meter entfernt vor dem Hotel Sacher – wegen eines Rasers! Keine 24 Stunden später verlor ein Fahrzeuglenker in der Imbergstraße die Kontrolle über seinen Pkw und rammte einen Mast. Polizei und Politik wollten danach Maßnahmen gegen Rasen in der Stadt verschärfen – bis heute ist es aber bei Ankündigungen geblieben.