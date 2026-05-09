Erfinder will das Wandern sicherer machen

Gerade jetzt im Frühjahr sind die Winterreste für die Wanderer gefährlich. Die Altschneefelder werden von den Sportlern oft unterschätzt. Ein Grödiger Friseur entwickelt daher eigene Krallen, die rasch unter dem Schuh angebracht werden können. Das soll auch den Bergrettern helfen.
Sie sind eine unterschätzte Gefahr für Wanderer im Frühjahr: Altschneefelder auf den Bergen. Ein unachtsamer Schritt kann zu einem Absturz führen. „Die Altschneefelder sind oft hart gefroren und bergen eine große Rutschgefahr. Und einmal gestolpert, geht es rasend schnell bergab!“, erklärt Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein. Bei 40 Grad steilen Hängen erreicht man beim Abrutschen schon nach wenigen Metern nahezu Fallgeschwindigkeit. Auch flachere Hänge werden laut Alpenverein oft unterschätzt und bergen ein hohes Risiko.
Abhilfe schaffen sogenannte „Spikes“, die auf einer Frühjahrstour nicht im Wanderrucksack fehlen sollten. Mit dem Thema beschäftigt sich auch der Grödiger Friseur und Erfinder Tobias Altenburger. Er tüftelt momentan an neuen Krallen für Schuhe, die in kürzester Zeit einfach unter dem Schuh angebracht werden und ein Abrutschen verhindern sollen. Ein ähnliches System hat er schon für Tourenski entwickelt und auch patentieren lassen. „Die Krallen bieten vollen Grip und können auch mit Steighilfe verwendet werden“, so Altenburger. Der Vorteil gegenüber Harscheisen ist für ihn das schnelle Anlegen und der zusätzliche Halt der Zacken, die auch bei Spitzkehren die Sportler sichern soll.
Derzeit ist die Version für Wanderer noch in Entwicklung. Altenburger will wie mit den Krallen für die Ski auch die Bergrettung unterstützen. Die hat einige Exemplare bekommen. Damit erhöht der Erfinder nicht die Sicherheit der Retter, sondern am Ende auch die der Geretteten.
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