Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe auf Altschnee

Erfinder will das Wandern sicherer machen

Salzburg
09.05.2026 10:00
Altschneefelder bergen im Frühjahr ein großes und unterschätztes Risiko in den Bergen.
Altschneefelder bergen im Frühjahr ein großes und unterschätztes Risiko in den Bergen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Gerade jetzt im Frühjahr sind die Winterreste für die Wanderer gefährlich. Die Altschneefelder werden von den Sportlern oft unterschätzt. Ein Grödiger Friseur entwickelt daher eigene Krallen, die rasch unter dem Schuh angebracht werden können. Das soll auch den Bergrettern helfen.

0 Kommentare

Sie sind eine unterschätzte Gefahr für Wanderer im Frühjahr: Altschneefelder auf den Bergen. Ein unachtsamer Schritt kann zu einem Absturz führen. „Die Altschneefelder sind oft hart gefroren und bergen eine große Rutschgefahr. Und einmal gestolpert, geht es rasend schnell bergab!“, erklärt Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein. Bei 40 Grad steilen Hängen erreicht man beim Abrutschen schon nach wenigen Metern nahezu Fallgeschwindigkeit. Auch flachere Hänge werden laut Alpenverein oft unterschätzt und bergen ein hohes Risiko.

Tobias Altenburger tüftelt derzeit an Krallen für Schuhe.
Tobias Altenburger tüftelt derzeit an Krallen für Schuhe.(Bild: Felix Roittner)

Abhilfe schaffen sogenannte „Spikes“, die auf einer Frühjahrstour nicht im Wanderrucksack fehlen sollten. Mit dem Thema beschäftigt sich auch der Grödiger Friseur und Erfinder Tobias Altenburger. Er tüftelt momentan an neuen Krallen für Schuhe, die in kürzester Zeit einfach unter dem Schuh angebracht werden und ein Abrutschen verhindern sollen. Ein ähnliches System hat er schon für Tourenski entwickelt und auch patentieren lassen. „Die Krallen bieten vollen Grip und können auch mit Steighilfe verwendet werden“, so Altenburger. Der Vorteil gegenüber Harscheisen ist für ihn das schnelle Anlegen und der zusätzliche Halt der Zacken, die auch bei Spitzkehren die Sportler sichern soll.

Derzeit ist die Version für Wanderer noch in Entwicklung. Altenburger will wie mit den Krallen für die Ski auch die Bergrettung unterstützen. Die hat einige Exemplare bekommen. Damit erhöht der Erfinder nicht die Sicherheit der Retter, sondern am Ende auch die der Geretteten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
09.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
292.254 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.963 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
103.844 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
957 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
552 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Innenpolitik
Regierung stoppt jetzt „Sommerferien-Ehen“
458 mal kommentiert
In Österreich sind rund 200 Mädchen von Zwangsehen betroffen. Das Bild stammt von einer ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf