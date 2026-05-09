Erfinder will das Wandern sicherer machen

Abhilfe schaffen sogenannte „Spikes“, die auf einer Frühjahrstour nicht im Wanderrucksack fehlen sollten. Mit dem Thema beschäftigt sich auch der Grödiger Friseur und Erfinder Tobias Altenburger. Er tüftelt momentan an neuen Krallen für Schuhe, die in kürzester Zeit einfach unter dem Schuh angebracht werden und ein Abrutschen verhindern sollen. Ein ähnliches System hat er schon für Tourenski entwickelt und auch patentieren lassen. „Die Krallen bieten vollen Grip und können auch mit Steighilfe verwendet werden“, so Altenburger. Der Vorteil gegenüber Harscheisen ist für ihn das schnelle Anlegen und der zusätzliche Halt der Zacken, die auch bei Spitzkehren die Sportler sichern soll.