Halle Berry bestätigt: Ja, ich bin verlobt!

„Nach meiner dritten Scheidung fingen die Leute an, zu sagen: ,Was ist mit ihr nicht in Ordnung? Sie ist verrückt. Sie kann keinen Mann halten“, erklärte Berry dieser Tage auch im Interview mit „The Cut“. „Ich habe mehr oder weniger für ein Jahrzehnt aufgehört, Interviews zu geben, weil ich der gleichen alten Story müde wurde. Es war immer: ,Die arme Halle – Schon wieder unglücklich verliebt.‘“