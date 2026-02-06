Vorteilswelt
Ehe-Glück im 4. Anlauf

Halle Berry bestätigt: Ja, ich bin verlobt!

Society International
06.02.2026 09:51
Van Hunt machte Halle Berry einen Antrag. Und wie die Schauspielerin jetzt verriet, hat sie ...
Van Hunt machte Halle Berry einen Antrag. Und wie die Schauspielerin jetzt verriet, hat sie natürlich Ja gesagt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Arturo Holmes)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Aller guten Dinge sind – vier? Halle Berry machte in der Talkshow von Jimmy Fallon eine schöne Enthüllung: Sie ist mit Musiker Van Hunt verlobt!

Nach drei gescheiterten Ehen hofft Halle Berry nun auf das Glück im vierten Anlauf. Wie die Oscarpreisträgerin am Donnerstagabend nämlich verriet, ist sie mit ihrem Lebensgefährten längst verlobt.

„Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt“
„Also, da gibt es einige Verwirrung darum, dass er mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, und ich Nein gesagt habe“, plauderte die 59-Jährige in der „Tonight Show“ aus. 

Sehen Sie hier Halle Berrys Verlobungs-Enthüllung in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon:

Und stellte klar: „Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe nicht Nein gesagt. Wir haben einfach noch kein Hochzeitsdatum. Aber natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heiraten werde. Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt.“

Wobei „klein“ dabei eine Untertreibung ist. Denn Berry trägt einen großen Goldring mit einem Diamanten im Quadratschliff am linken Ringfinger, den sie in der Show stolz präsentierte.

Berry wurde Liebes-Fragen leid
Wann Halle Berry zum vierten Mal vor den Altar tritt, das ist also noch nicht klar. Dieses Mal soll es aber für immer sein, so viel scheint fix.

„Nach meiner dritten Scheidung fingen die Leute an, zu sagen: ,Was ist mit ihr nicht in Ordnung? Sie ist verrückt. Sie kann keinen Mann halten“, erklärte Berry dieser Tage auch im Interview mit „The Cut“. „Ich habe mehr oder weniger für ein Jahrzehnt aufgehört, Interviews zu geben, weil ich der gleichen alten Story müde wurde. Es war immer: ,Die arme Halle – Schon wieder unglücklich verliebt.‘“

Dreimal verheiratet
Halle Berry war 1993 bis 1997 mit David Justice verheiratet, mit Eric Benét trat sie 2001 vor den Altar. Die Ehe hielt bis 2005. Und von Olivier Martinez ließ sich die Oscarpreisträgerin 2016 nach drei Jahren Ehe wieder scheiden.

