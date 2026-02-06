„Bei ihm ist alles möglich – auch viermal Gold!“

Schon als Kind habe er die Spiele verfolgt, plötzlich in einem Atemzug mit den Helden der Jugend genannt zu werden, war „speziell.“ Wie der erste Anruf nach dem Rennen – Feuz bekam ein Handy in die Hand gedrückt, Frau Katrin war am anderen Ende der Leitung. „Das war der goldene Moment, viel höher waren die Emotionen an diesem Tag nicht mehr.“ Weil die beiden kurz vor den Spielen eine Tochter bekommen hatten, Feuz im Vorfeld ein Fragezeichen hinter die China-Reise gesetzt hatte: „Ein kleines Kind daheim, Corona, wie komme ich im Ernstfall nach Hause?“ Aber er flog hin und kehrte als Held von seinen dritten Spielen zurück.