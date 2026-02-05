Tipps vom Experten: Was beim Jungbleiben hilft

Unser Immunsystem altert mit uns, oft unbemerkt, aber mit spürbaren Folgen. Mediziner nennen das Immunoseneszenz: Die Abwehr wird langsamer und steht häufig auf Entzündungsalarm. Dieses Entzündungsaltern, das in der Fachwelt genannte „Inflammaging“, erhöht das Risiko für Infektionen, Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen.