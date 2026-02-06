Vorteilswelt
Täter auf der Flucht

„Mehrere Schüsse“ auf russischen General in Moskau

Ausland
06.02.2026 09:13
Generalleutnant Wladimir Alexejew
Generalleutnant Wladimir Alexejew(Bild: mil.ru)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf den hochrangigen russischen Generalleutnant Wladimir Alexejew wurden am Freitag in Moskau „mehrere Schüsse“ abgegeben. Der Militär wirkte in der Vergangenheit bei hochsensiblen Aufträgen des Kremls mit. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

0 Kommentare

Die Schüsse sollen in einem Wohngebäude abgegeben worden sein. Der noch unbekannte Täter flüchtete in der Folge vom Tatort. 

Gilt in Russland als Held
Alexejew bekleidet seit 2011 das Amt des stellvertretenden Leiters der Hauptdirektion des Generalstabs im Verteidigungsministerium. In Russland gilt er als Held – mit eben diesem Titel wurde er für seine militärische Beteiligung an der Militärintervention im syrischen Bürgerkrieg geehrt.

Der niedergeschossene General ist dafür berüchtigt, über nachrichtendienstliche Verbindungen zu paramilitärischen Gruppen auf der ganzen Welt zu verfügen. Internationale Bekanntheit erlangte Alexejew nach dem Aufstand der russischen Söldner-Gruppe Wagner gegen die russische Armeeführung 2023. Der General wurde von Wladimir Putin mit den Verhandlungen mit dem damaligen Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeny Prigoschin, betraut.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurden mehrere hochrangige russische Militärangehörige ermordet, wobei Moskau Kiew für die Angriffe verantwortlich macht.

