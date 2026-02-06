„Mehrere Schüsse“ auf russischen General in Moskau

Gilt in Russland als Held

Alexejew bekleidet seit 2011 das Amt des stellvertretenden Leiters der Hauptdirektion des Generalstabs im Verteidigungsministerium. In Russland gilt er als Held – mit eben diesem Titel wurde er für seine militärische Beteiligung an der Militärintervention im syrischen Bürgerkrieg geehrt.