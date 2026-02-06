Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Todesspirale“?

Taumelt weiter: „Woche des Grauens“ für Bitcoin

Digital
06.02.2026 08:45
Von einer gewöhnlichen Korrekturbewegung kann Experten zufolge derzeit keine Rede mehr sein.
Von einer gewöhnlichen Korrekturbewegung kann Experten zufolge derzeit keine Rede mehr sein.(Bild: AP/Kin Cheung)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Bitcoin hat seine Talfahrt in der Nacht auf Freitag weiter fortgesetzt. Zeitweise fiel der Kurs gefährlich nahe an die nächste wichtige Marke von 60.000 Dollar (rund 50.856 Euro). Bei 60.256 Dollar markierte die bekannteste Kryptowährung das aktuelle Tief und startete von dort aus eine Gegenbewegung. In der Früh berappelte sich der Bitcoin wieder und kostete zuletzt wieder 66.411 Dollar.

0 Kommentare

In zahlreichen Medien wird der bekannte Star-Investor Michael Burry zitiert. Er warnt vor einer „Todesspirale“ beim Bitcoin und sieht Parallelen zum Einbruch von 2022. Damals verlor die Kryptowährung mehr als die Hälfte ihres Wertes vor einer Stabilisierung.

Handelswoche des Grauens
„Für Bitcoin und Co bleibt es eine Handelswoche des Grauens“, fasst es Analyst Timo Emden zusammen. Die Zinsangst schwebe wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger, während Sorgen über Liquiditätsknappheit, institutionelle Kapitalabflüsse und eine ausgeprägte Risikoaversion den Markt belasten. Insbesondere über das Wochenende sollten sich Investoren auf weitere Unwägbarkeiten einstellen.

Von einer gewöhnlichen Korrekturbewegung könne an dieser Stelle nicht mehr die Rede sein, so Emden weiter. Die sukzessive Auflösung gehebelter Kaufpositionen wirke wie ein Brandbeschleuniger für den Ausverkauf. Es gebe durchaus das Risiko von Ansteckungseffekten auf die globalen Finanzmärkte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
101.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.355 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Digital
„Todesspirale“?
Taumelt weiter: „Woche des Grauens“ für Bitcoin
Überraschende Pläne
Amazon schockt mit Ankündigung: Aktie stürzt ab
Neue Version von KI
Anthropics Claude nimmt Finanzanalysen ins Visier
Urteil in USA
Sexueller Übergriff: Millionenstrafe für Uber
Idee in Taxenbach
Schüler schützen Senioren vor Internet-Abzockern

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf