Taumelt weiter: „Woche des Grauens“ für Bitcoin

Der Bitcoin hat seine Talfahrt in der Nacht auf Freitag weiter fortgesetzt. Zeitweise fiel der Kurs gefährlich nahe an die nächste wichtige Marke von 60.000 Dollar (rund 50.856 Euro). Bei 60.256 Dollar markierte die bekannteste Kryptowährung das aktuelle Tief und startete von dort aus eine Gegenbewegung. In der Früh berappelte sich der Bitcoin wieder und kostete zuletzt wieder 66.411 Dollar.