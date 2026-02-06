Vorteilswelt
Mann schwer verletzt

Beim Nachtskifahren mit Kopf gegen Bande gekracht

Tirol
06.02.2026 09:30
Beim Nachtskifahren in Söll (Symbolbild) kam es zu dem schrecklichen Unfall.
Beim Nachtskifahren in Söll (Symbolbild) kam es zu dem schrecklichen Unfall.(Bild: hopsalka - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Wintersportunfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Beim Nachtskifahren in Söll (Bezirk Kufstein) kam ein Deutscher zu Sturz und krachte mit voller Wucht mit dem Kopf voraus gegen eine Bande. Obwohl er einen Helm trug, erlitt der junge Mann schwere Verletzungen.

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 19.45 Uhr im Skigebiet von Söll. Der 24-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim fuhr laut Polizei auf der rot markierten Piste Nr. 40a talwärts, als er plötzlich die Kontrolle über seine Skier verlor und ohne Fremdverschulden zu Sturz kam.

Zitat Icon

Der gestürzte Skifahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

Ermittler von der Polizei

Bande war gepolstert
Der junge Mann rutschte im unteren Abschnitt über die Piste und sei dann mit dem Kopf gegen eine gepolsterte Bande geprallt.

Mit Rettung ins Krankenhaus
„Der gestürzte Skifahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm“, betonte die Polizei. Dennoch habe er sich schwere Verletzungen zugezogen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 24-Jährige mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

