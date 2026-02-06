Beim Nachtskifahren mit Kopf gegen Bande gekracht

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 19.45 Uhr im Skigebiet von Söll. Der 24-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim fuhr laut Polizei auf der rot markierten Piste Nr. 40a talwärts, als er plötzlich die Kontrolle über seine Skier verlor und ohne Fremdverschulden zu Sturz kam.