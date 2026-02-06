Altmeister spitzt auf Topstart im Lieblingsstadion

Schon die interne Nummer vier

Seit siebeneinhalb Jahren opfert sich der Auslands-erfahrene Feldbacher (Holland, Irland) nun schon für Hartberg auf, 252 Partien hat er für den TSV absolviert, liegt in der Vereinsbilanz auf Rang vier hinter Gerald Archan (340), Jürgen Heil (307) und Dario Tadic (263). Und er ist überzeugt, dass sich die Oststeirer zum dritten Mal für die Bundesliga-Meisterrunde qualifizieren werden: „Wir haben uns heuer schon gut entwickelt und machen einen sehr gefestigten Eindruck. Wir haben in der Vorbereitung körperlich wieder einen Schritt nach vorn gemacht, sind gerüstet für den Auftakt.“