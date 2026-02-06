Vorteilswelt
Hartberg bei Rapid

Altmeister spitzt auf Topstart im Lieblingsstadion

Steiermark
06.02.2026 09:00
Tobias Kainz will mit Hartberg zum dritten Mal in die Meisterrunde der Bundesliga.
Tobias Kainz will mit Hartberg zum dritten Mal in die Meisterrunde der Bundesliga.
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Hartberg geht äußerst ambitioniert ins Frühjahr. Eine Weichenstellung erfolgt gleich beim Auftakt am Samstag bei Rapid. „Altmeister“ Tobias  Kainz ist von einem neuen Vertrag beflügelt. 

Eine Institution geht in die Verlängerung! Rechtzeitig vorm Bundesliga-Frühjahrsstart Samstag bei Rapid unterzeichnete Tobias Kainz, mit 33 Jahren der älteste Spieler im TSV-Aufgebot, als „Anker“ für die Zukunft in Hartberg einen neuen Vertrag bis 2028. „Kainzi ist ein Führungsspieler mit großen menschlichen und sportlichen Qualitäten“, begründet TSV-Boss Erich Korherr das Vertrauen. „Das ehrt mich“, schmunzelt der Routinier, der übrigens gleich alt ist wie Sturms Trainer Fabio Ingolitsch, „es macht mir ja noch immer genauso viel Spaß wie vor sieben Jahren!“ Die Meisterrunde, ein internationales Ticket und der Ausbau seiner tollen Rapid-Bilanz im „geliebten Hütteldorf“ stehen ganz oben auf seiner Agenda.

Schon die interne Nummer vier
Seit siebeneinhalb Jahren opfert sich der Auslands-erfahrene Feldbacher (Holland, Irland) nun schon für Hartberg auf, 252 Partien hat er für den TSV absolviert, liegt in der Vereinsbilanz auf Rang vier hinter Gerald Archan (340), Jürgen Heil (307) und Dario Tadic (263). Und er ist überzeugt, dass sich die Oststeirer zum dritten Mal für die Bundesliga-Meisterrunde qualifizieren werden: „Wir haben uns heuer schon gut entwickelt und machen einen sehr gefestigten Eindruck. Wir haben in der Vorbereitung körperlich wieder einen Schritt nach vorn gemacht, sind gerüstet für den Auftakt.“

Die Oldies der Bundesliga 2025/26

Alex Gorgon (Altach) 37 Jahre/0 Monate/12 Tage

Ronivaldo (BW Linz) 36/08/20

Christopher Wernitznig (Ried) 35/09/19

Michael Sollbauer (Ried) 35/06/28 

Benedikt Zach (Altach) 35/01/10 

Stefan Hierländer (Sturm) 34/10/11 

Markus Pink (WAC) 34/09/20 

Aleks Dragovic (Austria) 34/09/08 

Lukas Hinterseer (Tirol) 34/08/15 

Reinhold Ranftl (Austria) 33/10/20 

Karim Onisiwo (Salzburg) 33/08/27 

Simon Piesinger (WAC) 33/07/01 

Saliou Sane (Ried) 33/04/03 

Stefan Lainer (Salzburg) 33/03/17 

Tobias Kainz (Hartberg) 33/01/12 

Im Frühjahr soll die nächste Weiterentwicklung folgen: „Wir haben schon im Herbst positiv aufgezeigt, daran wollen wir anknüpfen. Als Vierter muss es unser klares Ziel sein, unter die Top 6 zu kommen.“

Im geliebten Allianz-Stadion von Rapid ist Hartberger Jubel an der Tagesordnung
Im geliebten Allianz-Stadion von Rapid ist Hartberger Jubel an der Tagesordnung

Im geliebten Allianz-Stadion soll der erste Schritt zur Meisterrunde erfolgen: Dort haben die Hartberger mit sechs Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen (bei einer war Kainz nicht dabei) eine so bärenstarke Bilanz wie sonst fast nirgendwo: „Rapid ist in Österreich eine große Nummer, aber wir wissen mittlerweile, dass wir ein unangenehmer Gegner für sie sind und dass wir immer etwas mitnehmen können, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen!

Das 0:3-Aus des Rekordmeisters im Cup in Ried will Kainz allerdings nicht überbewerten: „Rapid ist noch immer Rapid, hat viel Qualität! Sie müssen und wollen unbedingt gegen uns gewinnen – und so werden sie auch auftreten, aber wir werden voll dagegenhalten. Ihr neuer Trainer Johannes Thorup hat sicher eigene Ideen, aber das wird für uns keine Rolle spielen.“ Dass „Kainzi“ seine beiden einzigen Treffer gegen Rapid in den letzten beiden Duellen in Hütteldorf erzielt hat, soll ein gutes Omen sein.

Steiermark

