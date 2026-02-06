Vorteilswelt
Steindorf unter Druck

Ex-Eishockey-Ass Cijan verletzte sich ganz schwer

Kärnten
06.02.2026 08:59
Der Klagenfurter Alex Cijan einst im Dress von Salzburg. Aktuell ist er Sportchef und Spieler ...
Der Klagenfurter Alex Cijan einst im Dress von Salzburg. Aktuell ist er Sportchef und Spieler bei den Lendhafen Seelöwen.(Bild: GEPA)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Meister Steindorf muss am heutigen Freitag im dritten Viertelfinale in der Division I daheim gegen Huben aufwachen. In der „Best-of-five“- Serie steht es 1:1! „Wir sind gefordert“, sagt Sportchef Armin Ratz. „Wir haben bislang zu viele Chancen vergeben. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir zulegen.“ In der Division II Mitte steht den Lendhafen Seelöwen im Finale gegen Feld am See/Ledenitzen Ass Alex Cijan nicht zur Verfügung.

0 Kommentare

In der Division I können am Freitag drei Mannschaften das Ticket fürs Semifinale buchen: Althofen, Ferlach und Spittal. Hochspannung ist bei Steindorf gegen Huben (19 Uhr) angesagt – da steht’s ja in der „Best-of-five“-Serie ja 1:1. Beide Teams gewannen ihr Match auswärts im Penaltykrimi.

