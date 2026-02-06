Ex-Eishockey-Ass Cijan verletzte sich ganz schwer

Meister Steindorf muss am heutigen Freitag im dritten Viertelfinale in der Division I daheim gegen Huben aufwachen. In der „Best-of-five“- Serie steht es 1:1! „Wir sind gefordert“, sagt Sportchef Armin Ratz. „Wir haben bislang zu viele Chancen vergeben. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir zulegen.“ In der Division II Mitte steht den Lendhafen Seelöwen im Finale gegen Feld am See/Ledenitzen Ass Alex Cijan nicht zur Verfügung.