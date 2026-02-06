Davis Cup LIVE: Gelingt ÖTV-Team der Ausgleich?

Österreich liegt gegen Japan 0:1 zurück. Gelingt Jurij Rodionov jetzt der Ausgleich? Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Für Österreichs Tennis-Team hat das Davis-Cup-Duell mit Japan enttäuschend begonnen. Sebastian Ofner musste sich am Freitag im Ariake Coliseum in Tokio Yosuke Watanuki mit 3:6,4:6 geschlagen geben und konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. In der Folge ist Jurij Rodionov als leichter Außenseiter gegen Shintaro Mochizuki im Einsatz und steht unter Druck, um im Kampf um den Aufstieg in die 2. Qualirunde für das Final-8-Turnier nicht weiter an Boden zu verlieren.
Zu viele Fehler von Ofner
ÖTV-Teamkapitän Jürgen Melzer hatte zuletzt von einer „super Trainingswoche“ von Ofner gesprochen. Im ersten Auftritt in Tokio konnte der 29-Jährige das nicht auf den Platz bringen, beging zu viele Fehler und konnte dem druckvollen Spiel des Japaners wenig entgegensetzen. Vor allem im 2. Satz servierte Letzterer auch sehr stark und konnte im ersten Aufeinandertreffen mit Österreichs Topspieler schon nach 1:13 Stunden seinen ersten Matchball verwerten. Die Nummer 166 der Welt behielt damit gegen den Ranglisten-135. die Oberhand und feierte zum ersten Mal seit vier Jahren einen Einzelsieg im Davis Cup.
Ofner musste im ersten Satz mehrmals bei seinem Aufschlag kämpfen und gab diesen zum 3:5 entscheidend ab. Im 2. Satz schien durch das Break des ÖTV-Akteurs zum 2:0 nach seiner einzigen Breakchance im ganzen Match eine Wende möglich. Für Watanuki war das aber nur ein kurzer Durchhänger, mit vier Games in Folge legte er den Grundstein für den Sieg. Am Samstag folgt zuerst ein Doppel, in dem für Österreich fix Alexander Erler/Lucas Miedler antreten, gefolgt von den restlichen beiden Einzeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.