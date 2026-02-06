Vorteilswelt
Vor Abfahrtstraining:

Olympia-Sorgen? Vonn zeigt sich gut gelaunt!

Olympia
06.02.2026 09:11
Lindsey Vonn auf dem Weg zum ersten Abfahrtstraining!
Lindsey Vonn auf dem Weg zum ersten Abfahrtstraining!(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/lindseyvonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lindsey Vonn startet offenbar optimistisch in den wichtigen ersten Trainingstag bei den Olympischen Spielen! Auf Instagram postete die US-Amerikanerin eine Story, die sie mit ihren Teamkolleginnen auf dem Weg zum heutigen Abfahrtstraining (ab 11.30 Uhr – hier im Liveticker) zeigte. 

Blauer Himmel, weiße Pisten und eine strahlende Lindsey Vonn! Das zeigt die Instagram-Story von Lindsey Vonn vor dem wichtigen Training am Freitag. Während Fans, Konkurrenten und Experten gespannt sind, wie sich Vonn nach ihrem Kreuzbandriss schlägt, scheint die Ski-Queen selbst entspannt zu sein. 

Lindsey Vonn ist bereit!
Lindsey Vonn ist bereit!(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn)

Wichtiges Training am Freitag
„Off to work we go (los geht’s zur Arbeit)“, schreibt Vonn zu dem Video, das sie gemeinsam mit Teamkolleginnen auf einem Schneemobil sitzend zeigt.

Es wird gescherzt und gelacht – die Vorfreude auf das erste Abfahrtstraining (nach der Absage am Donnerstag) scheint groß zu sein. Mal sehen, wie sich Vonn auf der Piste schlägt. 

