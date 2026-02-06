Olympia-Sorgen? Vonn zeigt sich gut gelaunt!

Lindsey Vonn startet offenbar optimistisch in den wichtigen ersten Trainingstag bei den Olympischen Spielen! Auf Instagram postete die US-Amerikanerin eine Story, die sie mit ihren Teamkolleginnen auf dem Weg zum heutigen Abfahrtstraining (ab 11.30 Uhr – hier im Liveticker) zeigte.
Blauer Himmel, weiße Pisten und eine strahlende Lindsey Vonn! Das zeigt die Instagram-Story von Lindsey Vonn vor dem wichtigen Training am Freitag. Während Fans, Konkurrenten und Experten gespannt sind, wie sich Vonn nach ihrem Kreuzbandriss schlägt, scheint die Ski-Queen selbst entspannt zu sein.
Wichtiges Training am Freitag
„Off to work we go (los geht’s zur Arbeit)“, schreibt Vonn zu dem Video, das sie gemeinsam mit Teamkolleginnen auf einem Schneemobil sitzend zeigt.
Es wird gescherzt und gelacht – die Vorfreude auf das erste Abfahrtstraining (nach der Absage am Donnerstag) scheint groß zu sein. Mal sehen, wie sich Vonn auf der Piste schlägt.
