Ab ins Camp: „Ich gehöre auf den Dschungel-Thron“

Der erfolgreiche Influencer Ian Jules polarisiert – nicht nur aufgrund seines bunten, schrillen Auftretens. Im „Krone“-Gespräch erklärt der Kärntner, wieso er der geborene Dschungel-Kandidat wäre.
„Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ – mit rund vier Millionen Zusehern täglich, darunter Hunderttausende vor den österreichischen Bildschirmen, zählt die RTL-Dschungelshow seit 2004 zu den erfolgreichsten, Reality-TV-Formaten. Mehr oder weniger prominente Kandidaten stellen sich bei ekelhaften, tierischen und körperlich fordernden Prüfungen ihren Ängsten, um Sterne beziehungsweise Mahlzeiten zu erhalten – und liefern sich zwischenmenschliche „Kämpfe“.
Genau die richtige „Bühne“ für den polarisierenden Influencer und Dschungelcamp-Fan Ian Jules, wie er selbst findet. „Ich hab’ schon ein, zwei Anfragen für Reality-Trash-Shows abgelehnt. Nur mit anderen Menschen eingesperrt zu sein, um sich sinnlos zu betrinken und zu fetzen, ist nicht mein Ding. Es sollte schon ein etwas niveauvolleres Format sein. In das australische Camp würde ich sofort einziehen!“
Mit seinen lustigen, aber auch provokanten Interviews mit Promis und Politikern sorgt der Klagenfurter im Internet für Millionen an Klicks. Großes Medien-Aufsehen erregte der „Regenbogen von nebenan“ vergangenen Oktober – als er die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling mit einer Mathe- und einer Geografiefrage aufs Glatteis führte.
„Mir wäre egal, ob die anderen wegen mir hungern müssten“
Mittlerweile ist der Kärntner vor allem auf roten Teppichen in Deutschland ein gern gesehener Gast. Wo er sich auch schon den ein oder anderen Dschungel-Tipp holte. „Ich hab’ mit vielen Ex-Kandidaten geplaudert – unter anderem mit Olivia Jones, Julian F. M. Stoeckel, Filip Pavlović oder Kader Loth. Und ich bin überzeugt, dass ich den Dschungel rocken würde. Ich gehöre auf den Thron!“
An Selbstbewusstsein mangelt es dem jungen Klagenfurter jedenfalls nicht. „Ich würde definitiv für Unterhaltung und hitzige Momente sorgen. Ich habe so extreme Angst vor Insekten, Spinnen, Schlangen, tiefem Wasser – also eigentlich eh vor so ziemlich allem. Ich würde zu gar keiner Prüfung antreten. Da wäre mir auch egal, ob die anderen was zu essen haben. Was das betrifft, bin ich überhaupt kein Teamplayer. Das wäre für die Zuschauer sicher lustig, für die hungernden Mitkandidaten wohl eher weniger.“
„Drücke Ariel die Daumen“
Nicht überraschend also, dass Ian beim aktuell laufenden Dschungelcamp der streitsüchtigen und allgemein heftig umstrittenen Schweizerin Ariel die Daumen drückt. „Sie ist laut, selbstbewusst, unangepasst und lässt sich trotz ihres Alters nichts sagen – das gefällt mir.“
