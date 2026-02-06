Ab ins Camp: „Ich gehöre auf den Dschungel-Thron“

An Selbstbewusstsein mangelt es dem jungen Klagenfurter jedenfalls nicht. „Ich würde definitiv für Unterhaltung und hitzige Momente sorgen. Ich habe so extreme Angst vor Insekten, Spinnen, Schlangen, tiefem Wasser – also eigentlich eh vor so ziemlich allem. Ich würde zu gar keiner Prüfung antreten. Da wäre mir auch egal, ob die anderen was zu essen haben. Was das betrifft, bin ich überhaupt kein Teamplayer. Das wäre für die Zuschauer sicher lustig, für die hungernden Mitkandidaten wohl eher weniger.“