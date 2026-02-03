Die Faschingsgaudi setzt unsere Leber unter Druck

Auch wenn Fruktose den heimlichen Bösewicht darstellt, darf man nicht vergessen, dass sich das Problem der alkoholbedingten Lebererkrankungen in den vergangenen Jahren weltweit verschärft hat. Nach wie vor ist Alkohol einer der wichtigsten Risikofaktoren für Zirrhose und Leberkrebs – auch in Österreich. Besonders seit der Pandemie hat sich die diesbezügliche Sterblichkeit vervielfacht. Und im Fasching greifen die meisten zu dem einen oder anderen Glas.