100 Tage vor Marathon steht noch Hausbau im Fokus

Mehr als 100 Kilometer pro Woche

„Wir sind aktuell beim Hausbau“, erklärt der Pinzgauer, der sich mit seiner Frau Cornelia Stöckl-Moser den Traum der eigenen vier Wände in Leogang erfüllt. „Deswegen wird es für den ganzen Marathon nicht reichen“, betont Stöckl, dem seit August ein geregelter Trainingsablauf fehlt. Gerade befindet sich das Paar beim Innenausbau, im Februar möchte Stöckl das Training wieder aufnehmen. Was das für ihn bedeutet? 100 bis 120 Kilometer pro Woche! Als Berufstätiger muss man sich das schon gut einteilen. „Da steht man halt oft um fünf oder halb fünf auf“, erklärt der Verwaltungsangestellte, der im Job mit Gleitzeit ein wenig flexibel ist.