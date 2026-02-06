Ravensburger-Spiele zum Valentinstag gewinnen

Zum Tag der Liebe gibt’s bei uns nicht nur Herzklopfen, sondern auch Spielspaß. Gemeinsam mit Ravensburger verlosen wir ein sprichwörtlich herziges Memory-Spiel, ein „Malen nach Zahlen“ und Puzzles – perfekt für gemütliche Abende zu zweit, Familienspaß oder eine Extraportion Denksport.
Diese Gewinne bringen Herz und Hirn in Schwung:
memory® moments „I love You“
Zwei Herzen, die zusammenfinden: Das Memory „I love You“ bringt Romantik an den Spieltisch. Die herzförmigen Karten zeigen liebevoll gestaltete Motive von Herzen im Sand bis Liebesbriefe. Insgesamt 48 Karten sorgen für Spielspaß für Verliebte und Familien. Beim Aufdecken entstehen garantiert gemeinsame Glücksmomente. Zusätzlich bietet das Spiel Platz für eine persönliche Widmung.
CreArt Blumenmotiv „Narzissen“
Das CreArt-Set „Narzissen“ verbindet Malspaß mit Entspannung. Vorgezeichnete Linien und nummerierte Felder machen das Ausmalen besonders einfach. Die fertig gemischten Acrylfarben sorgen für ein harmonisches Ergebnis. Ideal als Valentinstagsgeschenk oder dekoratives Kunstwerk für zu Hause. Geeignet ab zwölf Jahren.
1000 Teile Puzzle „Der kleine Blumenladen“
Das 1000-Teile-Puzzle „Der kleine Blumenladen“ bietet detailreichen Puzzle-Spaß für Geduldige. Hochwertige Materialien und stabile Teile garantieren beste Qualität. Das liebevoll gestaltete Motiv sorgt für stundenlange Beschäftigung. Ideal für gemütliche Puzzle-Abende. Geeignet ab 14 Jahren.
Diese Preise können Sie gewinnen:
Puzzle Moments 200 Teile „Rose“
Der Puzzle Moment „Rose“ bietet schnelle Entspannung in kompakter Form. Mit nur 200 Teilen ist das Puzzle ideal für Einsteiger und kurze Auszeiten. Das Premiummaterial sorgt für ein angenehmes Puzzlegefühl. Perfekt für kleine Erfolgserlebnisse zwischendurch. Geeignet ab zwölf Jahren.
500 Teile Puzzle „Blumen für dich“
Das 500-Teile-Puzzle „Blumen für dich“ begeistert Puzzlefans aller Erfahrungsstufen. Die hochwertigen, passgenauen Teile sorgen für ein stabiles Puzzlebild. Dank Naturleinenprägung entsteht eine reflexfreie Oberfläche. Das farbenfrohe Motiv macht das Puzzeln besonders entspannend. Geeignet ab 14 Jahren.
So einfach nehmen Sie teil:
Hier können Sie mitspielen:
Machen Sie sich selbst oder Ihren Liebsten eine spielerische Valentinstags-Freude. Jetzt teilnehmen und Daumen drücken!
