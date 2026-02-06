Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Romantik und Spaß

Ravensburger-Spiele zum Valentinstag gewinnen

Leben
06.02.2026 09:00
Promotion
Warum in der gemeinsamen Zeit mit dem Partner nicht mal puzzeln oder ausmalen, statt einen Film ...
Warum in der gemeinsamen Zeit mit dem Partner nicht mal puzzeln oder ausmalen, statt einen Film zu schauen?(Bild: master1305 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum Tag der Liebe gibt’s bei uns nicht nur Herzklopfen, sondern auch Spielspaß. Gemeinsam mit Ravensburger verlosen wir ein sprichwörtlich herziges Memory-Spiel, ein „Malen nach Zahlen“ und Puzzles – perfekt für gemütliche Abende zu zweit, Familienspaß oder eine Extraportion Denksport. 

0 Kommentare

Diese Gewinne bringen Herz und Hirn in Schwung:

memory® moments „I love You“
Zwei Herzen, die zusammenfinden: Das Memory „I love You“ bringt Romantik an den Spieltisch. Die herzförmigen Karten zeigen liebevoll gestaltete Motive von Herzen im Sand bis Liebesbriefe. Insgesamt 48 Karten sorgen für Spielspaß für Verliebte und Familien. Beim Aufdecken entstehen garantiert gemeinsame Glücksmomente. Zusätzlich bietet das Spiel Platz für eine persönliche Widmung.

CreArt Blumenmotiv „Narzissen“
Das CreArt-Set „Narzissen“ verbindet Malspaß mit Entspannung. Vorgezeichnete Linien und nummerierte Felder machen das Ausmalen besonders einfach. Die fertig gemischten Acrylfarben sorgen für ein harmonisches Ergebnis. Ideal als Valentinstagsgeschenk oder dekoratives Kunstwerk für zu Hause. Geeignet ab zwölf Jahren.

1000 Teile Puzzle „Der kleine Blumenladen“
Das 1000-Teile-Puzzle „Der kleine Blumenladen“ bietet detailreichen Puzzle-Spaß für Geduldige. Hochwertige Materialien und stabile Teile garantieren beste Qualität. Das liebevoll gestaltete Motiv sorgt für stundenlange Beschäftigung. Ideal für gemütliche Puzzle-Abende. Geeignet ab 14 Jahren.

Diese Preise können Sie gewinnen:

„Blumen für dich“
„Blumen für dich“(Bild: Ravensburger )
memory® moments „I love You“
memory® moments „I love You“(Bild: Ravensburger )
„Der kleine Blumenladen“
„Der kleine Blumenladen“(Bild: Ravensburger )
CreArt Blumenmotiv „Narzissen“
CreArt Blumenmotiv „Narzissen“(Bild: Ravensburger )
Puzzle Moments 200 Teile „Rose“
Puzzle Moments 200 Teile „Rose“(Bild: Ravensburger )

Puzzle Moments 200 Teile „Rose“
Der Puzzle Moment „Rose“ bietet schnelle Entspannung in kompakter Form. Mit nur 200 Teilen ist das Puzzle ideal für Einsteiger und kurze Auszeiten. Das Premiummaterial sorgt für ein angenehmes Puzzlegefühl. Perfekt für kleine Erfolgserlebnisse zwischendurch. Geeignet ab zwölf Jahren.

500 Teile Puzzle „Blumen für dich“
Das 500-Teile-Puzzle „Blumen für dich“ begeistert Puzzlefans aller Erfahrungsstufen. Die hochwertigen, passgenauen Teile sorgen für ein stabiles Puzzlebild. Dank Naturleinenprägung entsteht eine reflexfreie Oberfläche. Das farbenfrohe Motiv macht das Puzzeln besonders entspannend. Geeignet ab 14 Jahren.

So einfach nehmen Sie teil:

  • Mitmachen, mitfiebern und mit etwas Glück gewinnen.
  • Die Teilnahme (siehe Formular unten) dauert nur wenige Sekunden – und schon landen Sie im Lostopf.

Hier können Sie mitspielen:

Machen Sie sich selbst oder Ihren Liebsten eine spielerische Valentinstags-Freude. Jetzt teilnehmen und Daumen drücken! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Die Ältern“
Eltern am Limit! Sebastian Bezzel zurück im Kino
Folge von Donnerstag
Mehr Beweglichkeit und Kraft vom Sessel aus
In seiner Wohnung in Wien spielt Piller gerne am Keyboard – seinen ESC-Song schrieb er selbst.
Philip Piller
„Beim Song Contest kann man die Sau rauslassen“
Message, Macht, Medien
Ex-ORF-Chefredakteur: „Journalisten sind Gfraster“
Sasa Schwarzjirg präsentierte ihre Traumrobe von Callisti für den 68. Opernball.
Wow-Robe für Opernball
Sasa Schwarzjirg verzaubert in rotem Spitzentraum
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
101.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.355 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Leben
Romantik und Spaß
Ravensburger-Spiele zum Valentinstag gewinnen
Krone Plus Logo
Wegweisendes Projekt
Inklusion – und wie der Tourismus Barrieren abbaut
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
Sport statt Job? Wann Sie für Olympia frei kriegen
Rauchen großes Risiko
Mehr als ein Drittel aller Krebsfälle vermeidbar
Folge von Donnerstag
Mehr Beweglichkeit und Kraft vom Sessel aus

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf