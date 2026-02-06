Energie Steiermark senkt Strompreise um 17 Prozent

Energie Graz senkt auch Fix-Tarife

Auch die Energie Graz wird die Strompreise ab Juni um etwa 15 Prozent senken, der Nettopreis liegt dann bei 11,2 Cent pro Kilowattstunden. 70.000 Haushalte und Kleingewerbetreibende mit Fixtarifen sollen davon profitieren, dazu auch Neukunden. Ebenso wie bei der Energie Steiermark soll sich ein Durchschnittshaushalt 300 Euro im Jahr sparen, wenn man bereits die Preisenkung im Vorjahr mitgemacht hat.