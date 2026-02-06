Energie Steiermark senkt Strompreise um 17 Prozent

Jetzt purzeln die Strompreise: Die Energie Steiermark hat am Freitag angekündigt, ihre Fix-Tarife im Juni um 17 Prozent zu senken, davon profitieren 300.000 Kunden. Die Energie Graz setzt einen ähnlichen Schritt.
Die Ankündigung des staatlichen Verbund-Konzerns, ab März einen Österreich-Tarif um 10 Cent netto pro Kilowattstunde anzubieten, hat die anderen großen Energieversorger unter Druck gesetzt. Die EVN aus Niederösterreich hat rasch nachgezogen, nun auch die Energie Steiermark.
Für 300.000 Kunden mit einem Fixtarif sinken die Strompreise mit 1. Juni um 17 Prozent auf 11,4 Cent nett pro Kilowattstunde – man liegt damit etwas höher als der Verbund. Kunden mit flexiblen Tarifen sind weiterhin vom aktuellen Marktgeschehen abhängig.
Keine aktive Zustimmung notwendig
Im Vorjahr gab es ja bereits eine Tarifsenkung um 25 Prozent. Damals mussten die Kunden aktiv zustimmen, was durchaus für Irritationen sorgte. Das ist nun aufgrund neuer Geschäftsbedingungen nicht mehr notwendig. „Wir haben uns ganz bewusst für eine unkomplizierte und einfach verständliche Umsetzung entschlossen, die auf Sonder-Modelle und Ausnahmen verzichtet“, sagen die Vorstände Martin Graf und Werner Ressi.
Die Senkung sei angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen rund 90 Prozent des Stroms zukaufen muss, „eine besondere Herausforderung, gleichzeitig aber auch Auftrag, weitere eigene Erzeugungsprojekte im Bereich Wasserkraft, Wind und Sonne noch rascher umzusetzen.“
Energie Graz senkt auch Fix-Tarife
Auch die Energie Graz wird die Strompreise ab Juni um etwa 15 Prozent senken, der Nettopreis liegt dann bei 11,2 Cent pro Kilowattstunden. 70.000 Haushalte und Kleingewerbetreibende mit Fixtarifen sollen davon profitieren, dazu auch Neukunden. Ebenso wie bei der Energie Steiermark soll sich ein Durchschnittshaushalt 300 Euro im Jahr sparen, wenn man bereits die Preisenkung im Vorjahr mitgemacht hat.
Ab 1. April wird es zudem für sozial bedürftige Grazer Haushalte einen Sozialtarif mit einem reduzierten Fixpreis von sechs Cent netto geben – bis zu einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden. Damit wird eine Vorgabe der Bundesregierung umgesetzt. Zusätzlich steht einkommensschwachen Kunden weiterhin der mit einer Million Euro dotierte Härtefallfonds zur Verfügung, es gibt eine einmalige Unterstützung bis zu 800 Euro.
