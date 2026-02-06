Wintersport-Ikone verpasst die Olympischen Spiele

In Tesero wird noch kräftig gebaggert

Im Langlaufstadion von Tesero arbeiteten eine Vielzahl an Baggern in den vergangenen Tagen vor der ersten Medaillenentscheidung, dem Skiathlon der Frauen am Samstag, noch im Vollbetrieb. Während die Athleten beim ersten Training aufgrund von Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt nasse Bedingungen vorfanden, wurden rund um die Loipe noch unzählige Zäune aufgestellt und letzte Vorbereitungsarbeiten verrichtet.