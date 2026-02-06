Wintersport-Ikone verpasst die Olympischen Spiele

Eine prominente Dame wird die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina verpassen: Ex-Star-Langläuferin Marit Björgen, die inzwischen als Trainerin im norwegischen Team arbeitet, fehlt beim Wintersport-Highlight.
Wegen eines Krankheitsfalls in der Familie ist Marit Björgen bei Olympia nicht mit dabei, wie sie dem Medium TV2 schildert. Das norwegische Team sei dennoch „in guten Händen“, betont die 45-Jährige.
Erfolgreichste Olympionikin
Mit acht Goldmedaillen ist Björgen die erfolgreichste Olympia-Wintersportlerin der Geschichte.
In Tesero wird noch kräftig gebaggert
Im Langlaufstadion von Tesero arbeiteten eine Vielzahl an Baggern in den vergangenen Tagen vor der ersten Medaillenentscheidung, dem Skiathlon der Frauen am Samstag, noch im Vollbetrieb. Während die Athleten beim ersten Training aufgrund von Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt nasse Bedingungen vorfanden, wurden rund um die Loipe noch unzählige Zäune aufgestellt und letzte Vorbereitungsarbeiten verrichtet.
