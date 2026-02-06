Das war das Geheimnis des Rekord-Olympioniken

Felix Gottwald macht sich wenig aus Trophäen und Medaillen. Den allerersten Pokal, den er als kleiner Knirps im Skifahren gewann, hat er dennoch dabei, als die „Krone“ die Kombinierer-Legende im Büro in der Ramsau besucht. „Weil er sinnbildlich für den ersten Schritt steht. Diese ersten Schritte sind immer wieder zu machen.“ Seiner erfolgte in puncto Olympia in Lillehammer 1994. „Die mit Abstand besten Spiele“, schießt es aus ihm heraus. Gerade 18 Jahre alt geworden, fühlte er sich von der Atmosphäre in Norwegen in den Bann gezogen.