Das war das Geheimnis des Rekord-Olympioniken

Ex-Kombinierer Felix Gottwald ist Österreichs Rekord-Olympionike und spricht zum Abschluss der „Krone“-Serie über Inspiration durch Franz Klammer, eine Staublunge und die besten Spiele. Dazu verriet er den Grund, warum es für ihn im Zeichen der fünf Ringe so überragend lief.
Felix Gottwald macht sich wenig aus Trophäen und Medaillen. Den allerersten Pokal, den er als kleiner Knirps im Skifahren gewann, hat er dennoch dabei, als die „Krone“ die Kombinierer-Legende im Büro in der Ramsau besucht. „Weil er sinnbildlich für den ersten Schritt steht. Diese ersten Schritte sind immer wieder zu machen.“ Seiner erfolgte in puncto Olympia in Lillehammer 1994. „Die mit Abstand besten Spiele“, schießt es aus ihm heraus. Gerade 18 Jahre alt geworden, fühlte er sich von der Atmosphäre in Norwegen in den Bann gezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.