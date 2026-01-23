Skispaß statt Krankenhaus: Aufwärmen für die Piste

Denn bei Kälte ziehen sich die Gefäße zusammen, dadurch kommt es zu einer schlechteren Durchblutung und die Muskeln werden weniger gut mit Sauerstoff versorgt. Ist nicht mehr genügend davon für die Energiegewinnung vorhanden, wird auf die Zuckerreserven des Muskels zurückgegriffen. Diese Form der Energiebereitstellung ist nicht von großer Dauer, der Muskel „entleert“ rasch und kann seine Leistung nicht mehr bringen. Dies bedeutet ein Risiko für die Gelenke, die dann einer großen Belastung ausgesetzt sind.