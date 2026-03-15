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Deutsche Bundesliga

SC Freiburg gegen Union Berlin – ab 17.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
15.03.2026 05:28
Union-Verteidiger Leopold Querfeld
Union-Verteidiger Leopold Querfeld(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

26. Spieltag der deutschen Bundesliga. Der SC Freiburg empfängt Union Berlin, wir berichten ab 17.30 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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