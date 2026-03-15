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Bullen-Noten im Detail

Toptorjäger von Salzburg Schatten seiner selbst

Salzburg
15.03.2026 20:30
Vor dem Tor erneut glücklos: Karim Konate.
Vor dem Tor erneut glücklos: Karim Konate.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg hat erneut 0:1 gegen Rapid verloren. Die Leistung war im Vergleich zum Duell vor einer Woche deutlich schlechter. Offensiv bleiben die Bullen extrem harmlos. Folgend die Bullen-Noten im Detail.

0 Kommentare

Alexander Schlager 3
Beim Gegentor war der Routinier machtlos, ansonsten wie gewohnt solide.

Tim Drexler 2
Kann als Rechtsverteidiger weiter nicht glänzen.

Joane Gadou 1
Zeigte im Zuge seiner Roten Karte ein katastrophales Zweikampfverhalten.

Jannik Schuster 3
Zeigte ein solide Leistung.

Jannik Schuster (li.).
Jannik Schuster (li.).(Bild: GEPA)

Frans Krätzig 2
Der Deutsche hatte die meisten Ballkontakte (83) der Bullen. Seine Ecken waren harmlos, er vergab vor Abpfiff eine große Chance.

Mads Bidstrup 2
Der Kapitän probierte, hatte aber erneut keinen positiven Einfluss. Viele Kilometer lief der Däne umsonst.

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Soumaila Diabate 2
Durfte im Vergleich zur Vorwoche wieder starten. Von seiner Topform ist der Malier ein gutes Stück entfernt.

Oliver Lukic 2
Feierte sein Startelfdebüt für die Bullen! Sein Potenzial konnte er nicht entfalten.

Damir Redzic 2
Der Winterneuzugang sollte dem Team sofort weiterhelfen. Bis auf sein Traumtor gegen den LASK kommt vom Ungarn aber wenig.

Karim Konate 1
Hatte zwei Chancen. Doch der Ivorer ist momentan nur ein Schatten seiner selbst.

Kerim Alajbegovic 1
Dem Supertalent, das Salzburg in dieser Spielzeit schon so oft durch seine individuelle Klasse begeistert hat, ging diesmal absolut gar nichts auf.

Kerim Alajbegovic (re.).
Kerim Alajbegovic (re.).(Bild: GEPA)

Yorbe Vertessen 2
Brachte ein wenig Schwung, aber war wie seine Kollegen viel zu harmlos.

Clement Bischoff 2
Der Däne empfahl sich nicht für weitere Einsätze.

Tim Trummer 3
Setzte kaum Akzente.

Aleksa Terzic, Karim Onisiwo 0

Trainer Daniel Beichler 2
Schaffte es erneut nicht, sein Team richtig einzustellen. Offensiv macht die Mannschaft eher Rück- als Fortschritte.

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