Warum der Sieger der Runde eine ernste Miene trug

Fünf Tore in einem Match hatte Sturm seit dem Derbysieg gegen den GAK im vergangenen Oktober nicht mehr erzielt. Am Sonntag fühlten sie sich zum Start der Meistergruppe auch sehr gut an. „Das ist schon eine Ansage“, meinte Primgeiger Otar Kiteishvili, der mittlerweile seinen eigenen Tor-Rekord (zwölf Treffer) schon eingestellt hat. „Dieses Ergebnis war nach der ersten Hälfte, in der eigentlich die Austria mehr Tore schießen muss, so nicht zu erwarten. Mit meinem Tor sind wir aber mit dem richtigen Momentum in die Kabine gekommen“, bedankte sich „König Otar“ artig bei Assistgeber Jatta.