Kinderspiele als neuer Fitnesstrend für Erwachsene

Springen ist eine der natürlichsten Bewegungsformen des Menschen – und zugleich eine der wirkungsvollsten für unsere Gesundheit. Beim Absprung und bei der Landung wirken kurze, kontrollierte Kräfte auf Knochen, Muskeln und Gelenke. Genau diese Impulse braucht der Körper. Unsere Gelenkknorpel besitzen keine eigene Blutversorgung. Sie werden durch Be- und Entlastung wie ein Schwamm ,durchgeknetet‘ und so mit Nährstoffen versorgt. Regelmäßiges Springen unterstützt diesen Prozess, hält die Gelenke geschmeidig und kann Verschleißerscheinungen vorbeugen.