Teenager scrollen weniger und fühlen sich besser

Ein möglicher Faktor: das Handyverbot an Schulen

In Österreich gilt seit Mai 2025 ein Verbot von Handys und Smartwatches an Volksschulen und in der Unterstufe. Die neue Studie kann zwar keinen direkten Kausalzusammenhang herstellen, doch der zeitliche Zusammenhang ist auffällig: Weniger Smartphone‑Zeit im Alltag könnte auch damit zu tun haben, dass Kinder und Jugendliche während der Schulzeit schlicht weniger Zugriff auf ihre Geräte haben, so Golli Marboe.